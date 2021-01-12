Мінцифра запускає національну платформу е-демократії ВзаємоДія — через неї можна буде комунікувати з держорганами та долучатися до ухвалення рішень
За задумом, цифрова платформа ВзаємоДія дозволить вільно комунікувати з держорганами та долучатися до ухвалення рішень на місцевому й державному рівнях.
12 січня Кабінет міністрів України на спеціальному брифінгу анонсував запуск національної платформи е-демократії під промовистою назвою ВзаємоДія. Ідея полягає в тому, щоб створити онлайн-майданчик, де українці зможуть вільно комунікувати з держорганами та долучатися до ухвалення рішень.
Платформа створюється в рамках реалізації міжнародної Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд» та покликана стати корисним інструментом проактивним громадянам, державним службовцям, інститутам громадянського суспільства та представникам ЗМІ.
На онлайн-платформі ВзаємоДія планується запуск наступних сервісів:
e-звернення та е-запити — подання звернень та запитів на інформацію онлайн, відстежування статусу їх розгляду та отримання відповіді в особистому кабінеті;
е-консультації — можливість подавати пропозиції щодо різних питань державної політики, залишати коментарі до проєктів нормативно-правових актів, а також вносити пропозиції щодо їх змісту;
е-петиції — можливість ініціювати або підтримати вже подану до Кабінету Міністрів України петицію, відстежувати статус її розгляду та гарантовано отримати відповідь;
е-конкурси — участь у відборі проєктів інститутів громадянського суспільства, яким надаватимуть фінансову підтримку, а також відстеження їхньої реалізації;
е-голосування — обрання складу громадської ради при органі виконавчої влади;
е-експертиза — подання запитів на проведення громадської експертизи діяльності органу виконавчої влади та отримання доступу до її матеріалів;
е-опитування — можливість брати участь в опитуваннях під час розробки та ухвалення державних рішень;
доступ до урядової інформації — актуальні контакти органів виконавчої влади, публічні звіти топ-чиновників.
Перші сервіси стануть доступними вже навесні. Мінцифра планує поступово розширювати функціональність сервісів та приєднати до платформи якомога більше центральних та місцевих органів виконавчої влади.
«Платформа «ВзаємоДія» — важливий крок Уряду до створення сервісної держави, орієнтованої на задоволення потреб громадян. Уряд запропонує доступний сервіс для комунікації з органами виконавчої влади, в тому числі для участі в обговоренні проектів державних рішень. Платформа об’єднає інструменти електронної демократії та буде зручною і зрозумілою для користувачів. «ВзаємоДія» стане ключовим компонентом відкритого урядування в Україні та цифровою платформою для реалізації нової Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства та Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд» в Україні».
Олександр Ярема,
Державний секретар Кабінету Міністрів України.