Мінцифра запускає національну платформу е-демократії ВзаємоДія — через неї можна буде комунікувати з держорганами та долучатися до ухвалення рішень

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За задумом, цифрова платформа ВзаємоДія дозволить вільно комунікувати з держорганами та долучатися до ухвалення рішень на місцевому й державному рівнях.

12 січня Кабінет міністрів України на спеціальному брифінгу анонсував запуск національної платформи е-демократії під промовистою назвою ВзаємоДія. Ідея полягає в тому, щоб створити онлайн-майданчик, де українці зможуть вільно комунікувати з держорганами та долучатися до ухвалення рішень.

Платформа створюється в рамках реалізації міжнародної Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд» та покликана стати корисним інструментом проактивним громадянам, державним службовцям, інститутам громадянського суспільства та представникам ЗМІ.

На онлайн-платформі ВзаємоДія планується запуск наступних сервісів:

e-звернення та е-запити — подання звернень та запитів на інформацію онлайн, відстежування статусу їх розгляду та отримання відповіді в особистому кабінеті;

е-консультації — можливість подавати пропозиції щодо різних питань державної політики, залишати коментарі до проєктів нормативно-правових актів, а також вносити пропозиції щодо їх змісту;

е-петиції — можливість ініціювати або підтримати вже подану до Кабінету Міністрів України петицію, відстежувати статус її розгляду та гарантовано отримати відповідь;

е-конкурси — участь у відборі проєктів інститутів громадянського суспільства, яким надаватимуть фінансову підтримку, а також відстеження їхньої реалізації;

е-голосування — обрання складу громадської ради при органі виконавчої влади;

е-експертиза — подання запитів на проведення громадської експертизи діяльності органу виконавчої влади та отримання доступу до її матеріалів;

е-опитування — можливість брати участь в опитуваннях під час розробки та ухвалення державних рішень;

доступ до урядової інформації — актуальні контакти органів виконавчої влади, публічні звіти топ-чиновників.

Перші сервіси стануть доступними вже навесні. Мінцифра планує поступово розширювати функціональність сервісів та приєднати до платформи якомога більше центральних та місцевих органів виконавчої влади.