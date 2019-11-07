НКРСИ: Тестирование 5G пройдет с 1 декабря 2019 года по 31 мая 2020 года в Киеве, Днепре, Харькове, Львове, Одессе и Черкассах





После первых новостей о том, что Ericsson и lifecell планируют приступить к тестированию оборудования 5G до конца текущего года, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации, официально объявила где именно и когда конкретно пройдут данные тесты. Информацию можно найти в решении, опубликованном на сайте НКРСИ.

Итак, пилотное тестирование технологии 5G в Украине проведут украинское подразделение компании Ericsson и мобильный оператор lifecell с с 1 декабря 2019 года по 31 мая 2020 года. Тестирование пройдет на территории магазинов сети lifecell по следующим адресам:

Киев, Бесарабская пл., 2;

Киев, ул. Антоновича, 176 (Оушен Плаза);

Днепр, бул. Европейский, 2;

Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 33а;

Львов, пр. Свободи, 6/8;

Одесса, ул. Дерибасовская, 19;

Черкассы, ул. Смелянская, 36.

Тестирование будет осуществляться с помощью базовых станций типа Radio DOT System, в составе Dot 4479 (KRY901431/1) и IRU 8846 (KRC161754/2) с цифровым модулем ВВ6630 производства компании «Ericsson AB» и шести абонентских устройств с тестовыми SIM-картами. Управление базовой станцией будет осуществляться специализированным тестовым ядром сети (5G EPC) с ограниченной функциональностью — только доступ к публичной сети Интернет, без возможности осуществления голосовых вызовов.

Отметим, что недавно заместитель министра цифровой трансформации Александр Шелест спрогнозировал появление коммерческих 5G-сетей в Украине в ближайшие три года, то есть не позднее 2022 года. При этом благодаря недавней договоренности о разделении частот в диапазоне 900 МГц за это время мобильные операторы успеют обеспечить максимально широкое покрытие страны 4G-связью.

Источник: НКРСИ