5G в Украине. Ericsson и lifecell планируют приступить к тестированию оборудования уже в декабре





Теперь, когда вопрос перераспределения частот в диапазоне 800-900 МГц фактически решен и вскоре операторам выдадут соответствующие лицензии для расширения покрытия 4G, можно начинать подготовку к внедрению сотовых сетей пятого поколения. Как стало известно, Ericsson и lifecell планируют приступить к тестированию оборудования 5G до конца года. Говоря точнее, в соответствующей заявке, поданной НКРСИ, указывается период с первого декабря 2019 года по 31 мая 2020 года. Упоминание об этом есть в протоколе по итогам заседания комиссии 29 октября.

Судя по формулировке, соответствующее разрешение на проведение тестирования Ericsson и lifecell получат, но при условии проведения необходимых мероприятий для избежания вредных помех, возможных при демонстрации оборудования. Также по итогам тестирования компании будут обязаны предоставить регулятора подробный отчет.

Разумеется, о скором запуске коммерческих сетей 5G никто не говорит и пройдет еще немало времени до реального внедрения нового поколения связи. С другой стороны, ранее глава НКРСИ и мобильные операторы допускали, что в Украине 5G может появится уже в 2020 году. Сейчас в этом верится с трудом, но эти тесты явно указывают на то, что подготовка уже началась и в, например, в 2021 году внедрение вполне может начаться.

Источник: НКРСИ