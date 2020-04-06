Минцифры, Госслужба занятости и представители украинской IT-отрасли договорились совместно готовить и трудоустраивать новых IT-специалистов

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Министерство цифровой трансформации, Государственный центр занятости Украины, ассоциация «IT Ukraine» и ряд IT-школ (Компьютерная Школа Hill, Компьютерная Академия ШАГ, Ассоциация образовательных инициатив ITEC и Академия обучение ИТ-ITEA) подписали Меморандум о сотрудничестве в подготовке IT-специалистов. В рамках этой инициативы 3 апреля в Киеве стартовал пилотный проект, который поможет всем желающим получить IT-специальность.

Пилотный проект состоит из трех этапов:

Определение склонностей кандидатов к определенным IT-специальностям Определение способностей и потенциала кандидатов Способствование трудоустройства на конкурсной основе в ведущие IT-компании Украины

Для первого этпа необходимо пройти тест Pathfinder на сайте Государственного центра занятости Украины по следующей ссылке. Данный тест разработала и запустила IT Education Academy при поддержке Минцифры и учебных IT-центров. Его цель — определить склонность кандидата к той или иной специальности. После прохождения теста он получает несколько направлений обучения на выбор.

На следующем этапе кандидат проходит второе тестирование, по результатам которого искусственный интеллект определяет лучших, которые впоследствии смогут пройти обучение в IT-академиях, которые являются партнерами проекта. Обучение оплачивает Государственный центр занятости из государственных средств.

Соответственно, на третьем этапе после успешного завершения обучения и получение необходимых знаний потенциальные кандидаты смогут попытаться устроиться на работу в IT-компании Украины.

«Отрасль нуждается в десятках тысяч квалифицированных кадров, в то время как традиционное высшее образование не может угнаться за ее темпами роста. Итак, мы поддерживаем эту инициативу власти и объединяем усилия с соответствующими государственными учреждениями, ИТ-академиями и учебными заведениями, чтобы дать возможность подготовить будущих специалистов именно в соответствии с требованиями ИТ-компаний» — отметил исполнительный директор Ассоциации «IT Ukraine» Константин Васюк.

Напомним, что в начале текущего года Госслужба занятости запустила «Образовательный портал» с бесплатными обучающими курсами для соискателей и работодателей.

Источник: IT Ukraine