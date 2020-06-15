Минцифры взялось за повышение качества мобильного интернета, призвав сообщать им о проблемных местах (пока только в Киеве)





Министерство цифровой трансформации (Минцифры) в лице своего лидера Михаила Федорова обратилось к киевлянам с призывом сообщать о местах в столице, где мобильный интернет работает плохо или не работает совсем. В министерстве рассчитывают таким образом выявить все проблемные участки и в сотрудничестве с мобильным операторами заполнить эти «пробелы» на карте покрытия в кратчайшие сроки. Если эксперимент признают удачным, то в итоге его распространят на всю Украину.

«Обращаюсь ко всем киевлянам и прошу [в комментариях — прим.ред] под этим постом оставить информацию о местах, где на собственном опыте вы постоянно сталкиваетесь с отсутствием мобильного интернета» — написал Михаил Федоров в своем личном Telegram-канале.

Министр попросил пользователей не скупиться на детали, указывать мобильного оператора и максимально подробно описывать проблемные места (например, улицу, номер дома или расстояние до определенного объекта), в которых качество мобильного интернета оставляет желать лучшего, пообещав, что ведомство в сотрудничество с операторами приложит все усилия для решения проблем.

Как отмечалось выше, пока этот эксперимент по сбору заявок на локации со слабым или отсутствующим интернетом ограничен только Киевом, но в перспективе может быть расширен и на другие города по всей Украине.

Министр еще раз вспомнил недавнее достижение в этом вопросе — только в мае к сетям четвертого поколения было подключено 1 тыс. 188 населенных пунктов, из которых 723 получили доступ к 4G впервые

Источник: Михаил Федоров Telegram