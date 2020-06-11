После призыва Зеленского мобильные операторы ускорили развертывание сети 4G в Украине — только в мае было подключено 1,2 тыс. населенных пунктов

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После недавнего призыва президента Украины операторы мобильной связи начали активнее подключать украинские населенные пункты к 4G, сообщается на официальном сайте президента. Только в мае к сетям четвертого поколения было подключено 1 тыс. 188 населенных пунктов, причем из них 723 получили 4G впервые, а в других городах и селах появилась альтернатива в выборе услуг 4G от разных операторов.

По словам президента Украины, предоставление украинским гражданам доступа к качественной связи и скоростному Интернету – один из стратегически важных вопросов для государства. Ведь наиболее оперативно обеспечить максимальное покрытие страны качественной связью возможно благодаря развертыванию сетей 4G.

«Жизнь изменилась, она больше перешла в онлайн. Поэтому я хотел бы, чтобы мы ускорили темпы качественного покрытия нашей страны. Технологически это, конечно, сложно, но нам нужно научиться реагировать на новые вызовы, чтобы защитить страну от новых потрясений. Страну надо соединить не только дорожной инфраструктурой, но и виртуальной», – убежден Владимир Зеленский.

Всего по состоянию на май 2020 года связь 4G имеется в 16 тыс. 205 населенных пунктах Украины — это 57% от их общего количества.

«Сейчас базовые станции операторов работают в основном в диапазоне 1800 МГц. Но уже в июле они начнут развертывание сетей 4G в диапазоне 900 МГц. Это позволит покрывать одной базовой станцией большую территорию. Следовательно, ожидаем ускорения темпов развития сетей 4G», – подчеркнул вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Напомним, что в начале мая текущего года состоялась встреча Президента Украины Владимира Зеленского с вице-премьер-министром – министром цифровой трансформации Михаилом Федоровым, заместителем министра цифровой трансформации по вопросам развития инфраструктуры Александром Шелестом и представителями четырех ведущих операторов, участвующих в развитии сетей 4G, – «Киевстар», «Водафон Украина», «Лайфселл» и «Интертелеком». На встрече Президент призвал ускориться с развертыванием сетей 4G в Украине.

Источник: Президент Украины