Минцифры запустило электронный справочник государственных услуг и анонсировало реформу реестров

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В конце апреля команда разработчиков Diia Company Министерства цифровой трансформации (Минцифры) анонсировала создание единого онлайн-реестра административных услуг (своего рода электронного справочника государственных услуг), пообещав запустить его в ближайшие месяцы. Что ж, в этот раз ведомство сдержало слово, и сегодня состоялся официальный запуск нового сервиса.

Как мы и предполагали, новый сервис стал частью сайта электронного правительства «Дія», где в будущем планируется объединить все имеющиеся правительственные сервисы и инструменты. Он уже доступен всем желающим по адресу https://registry.diia.gov.ua/. В нем собрана вся основная информация (стоимость, сроки предоставления, необходимые документы, поставщики услуг и нормативная база) обо всех имеющихся государственных услугах.

С помощью этого справочника можно узнать, где получить ту или иную услугу, сколько это стоит, какие документы необходимы и т.д. К слову, он поддерживает поиск, что облегчает задачу получения нужно информации.

На данный момент справочник государственных услуг работает в тестовом режиме и наполнен не полностью. Создатели отмечают, что постоянно работают над наполнением реестра. Точная дата официального запуска пока не называется.

К слову, о реестрах. Прямо сейчас Минцифры занимается реформой реестров.

Содержание одного реестра — около 21 млн грн в год, а всего их более 350, уточняют в Минцифре. На сайте «Дія» по состоянию на сегодня можно запросить свои данные из пяти реестров: земля, бизнес, авто, недвижимость (пятый в сообщении не указывается, но, видимо, это строительство).

На прошлой неделе Кабмин утвердил обновленную программу, где цифровизация (диджитализация) — один из главных приоритетов правительства. В числе прочего она предусматривает введение в министерствах и других госучреждениях новой должности цифрового заместителя (CDTO), который будет отвечать за электронные реестры, процессы и услуги. Сообщается, что такие должности уже ввели в Минздраве, Минобороны, Госаудите в Херсонской областной, госадминистрации и мэрии Харькова.

Пока конкретной программы реформирования реестров Минцифры не предоставило.

Источник: Минцифры и «Дія»