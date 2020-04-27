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Минцифры анонсировало создание единого онлайн-реестра административных услуг

Минцифры анонсировало создание единого онлайн-реестра административных услуг

Минцифры анонсировало создание единого онлайн-реестра административных услуг


Буквально на днях Минцифры в рамках очередного расширения пакета государственных онлайн-услуг добавил на сайт «Дія» ранее анонсированную возможность получить статус и оформить пособие по безработице (она доступна по этой ссылке). Сегодня же команда Diia Company анонсировала следующую крупную услугу, запланированную к релизу в обозримом будущем. Речь о едином онлайн-реестре административных услуг.

В Diia Company отмечают, что сейчас пользователи при необходимости найти ту или иную государственную услугу обращаются за помощью к поисковику Google. В итоге данные приходится собирать по нескольким сайтам с разными базами данных, реестрами и нормативными актами.

Единый реестр, над которым сейчас работают в компании, должен объединить все необходимые сведения (стоимость, срок предоставления, необходимые документы, поставщики услуг и нормативная база) в одном месте. Онлайн-инструмент должен заработать «через несколько месяцев». С большой вероятностью, этот сервис станет частью сайта электронного правительства «Дія», где в будущем планируется объединить все имеющиеся правительственные сервисы и инструменты. Напомним, сайт «Дія», объединяющий услуги для бизнеса и граждан, заработал в начале месяца. К слову, сегодня министр цифровой трансформации Михаил Федоров поделился свежей статистикой по полученным и успешно обработанным запросам:

  • ЕГР (реестр бизнеса):
    • Всего запросов — 89896
    • Успешно обработанные с данными — 76032
  • Реестр недвижимого имущества:
    • Всего запросов — 285070
    • Успешно обработанные с данными — 276373
  • Государственный земельный кадастр:
    • Всего запросов — 25516
    • Успешно обработанные с данными — 12256
  • Реестр удостоверений водителя:
    • Всего запросов — 53432
    • Успешно обработанные с данными — 39886
  • Реестр свидетельств о регистрации ТС:
    • Всего запросов — 113509
    • Успешно обработанные с данными — 20076

Источник: Дія и Михаил Федоров

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