Минг-Чи Куо: В 2020 году Apple перейдёт на использование дисплеев mini LED для некоторых моделей iPad Pro и MacBook Pro





По словам аналитика Минг-Чи Куо, компания Apple начнёт использовать дисплеи на базе технологии mini LED для своих устройств, которые выйдут на рынок в конце 2020 года.

Одними из таких устройств с mini LED дисплеем станут обновлённый 12,9-дюймовый планшет iPad Pro и 16-дюймовый ноутбук MacBook Pro. Со временем, по словам Куо, в линейке Apple будет от 4 до 6 продуктов, использующих mini LED панели. Но переход к их использованию будет постепенным.

Теоретически, технология mini LED предлагает множество преимуществ OLED-экранов без их обычных недостатков. Чрезвычайно высокая плотность светодиодов обеспечивает высокий коэффициент контрастности, широкую цветовую гамму и тонкую панель, но при этом остается энергоэффективной и не страдает от проблемы выгорания, как OLED. Дисплеи mini LED имеет смысл использовать для профессиональных устройств, где важна точность цветопередачи, но контент может оставаться статичным в течение длительного времени. Например, это может наблюдаться при использовании программного обеспечения для редактирования мультимедиа.

Хотя прогнозы Куо в целом достаточно точны, всё же стоит отнестись к этой информации с некоторым скептицизмом. Согласно другим сообщениям, Apple может выпустить новые модели iPad Pro в начале 2020 года. Несмотря на то, что Apple обновляла высокопроизводительные iPad два раза в год, было бы странным, если бы компания делала сравнительно небольшие изменения с интервалом в несколько месяцев вместо того, чтобы сохранять их все для одного большого обновления.

Источник: Engadget