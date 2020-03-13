Минг-Чи Куо: во втором квартале Apple переведёт ноутбуки MacBook Pro и MacBook Air на клавиатуры с ножничными переключателями





По словам аналитика Минг-Чи Куо, компания Apple планирует в скором времени начать оснащать клавиатурами с ножничным переключением большее количество ноутбуков. Новые модели MacBook Pro и MacBook Air с такими клавиатурами появятся во втором квартале 2020 года. Напомним, в прошлогоднем 16-дюймовом MacBook Pro компания уже перешла на такие клавиатуры, которые пришли на смену ненадёжным переключателям-бабочкам. До этого Apple использовала клавиатуры-бабочки на всех новых ноутбуках, выпускаемых с 2016 года

Минг-Чи Куо недавно также предположил, что нынешний 13-дюймовый ноутбук MacBook Pro будет заменён 14-дюймовой моделью, но он не сказал, произойдёт ли это в рамках обновления во втором квартале. Вполне возможно, что клавиатура с ножничным переключателем сначала появится в 13-дюймовой модели, а затем произойдёт более значительный пересмотр характеристик.

Отдельно Минг-Чи Куо немного подробнее рассказал о своих мыслях относительно долгожданного перехода Apple на процессоры ARM. По словам Куо, модели MacBook с процессорами собственной разработки Apple могут появиться в продаже в четвёртом квартале 2020 года или в первом квартале 2021 года. Более подробных сведений об этих устройствах пока нет. Вместе с тем, Куо также говорит, что появление MacBook с абсолютно новым дизайном запланировано на второй или третий квартал следующего года.

Источник: The Verge