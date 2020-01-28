Мининфраструктуры: Система автоматической видеофиксации нарушений ПДД начнет работать уже в марте, а до конца 2020 года на дорогах Украины установят 250 комплексов фиксации

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Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что система автоматической фиксации нарушений ПДД начнет работать уже в марте 2020 года. На первом этапе система будет работать в тестовом режиме в составе 30 комплексов, однако до конца 2020 года на дорогах государственного значения будет установлено 250 таких комплексов.

Заявление было сделано в рамках презентации планов работы Укравтодора «Дороги UA 2020» с участием Премьер-министра Украины Алексея Гончарука и председателя Государственного агентства автомобильных дорог Украины Александра Кубракова.

«В этом году государственная программа безопасности предусматривает 3,2 млрд гривен и наша команда выполнит ее. Задача снижения аварийности на 30% — ключевая цель Министерства инфраструктуры, предусмотренное программой деятельностью Правительства. Для этого в 2020 году строим инфраструктуру безопасности, вводим новые стандарты при обустройстве пешеходных переходов, развязок и других объектов. Расходы — 1,5 млрд грн», — отметил Владислав Криклий.

Министр инфраструктуры Украины проинформировал, что предусмотрено построить и обустроить 35 развязок кольцевого типа, 20 разноуровневых пешеходных переходов, 500 пешеходных переходов в местах с наибольшей концентрацией ДТП, автономное освещение 500 пешеходных переходов. Также будет ликвидировано 16 мест концентрации ДТП, установлены дорожные знаки с подсветкой и сигнальными лампами, обустроены нерегулируемые пешеходные объекты светофорами «по требованию».

«Мы вводим автоматическую фиксацию нарушений ПДД. В тестовом режиме система начнет работать в марте 2020 года. Для этого уже приобретен центр автоматизированной обработки данных, программное обеспечение, 30 комплексов автоматической фиксации нарушений. 250 комплексов автоматической фиксации нарушений в течение 2020 будут установлены на дорогах государственного значения. Привлекаем города к размещению автофиксации на городских дорогах», — подчеркнул Владислав Криклий.

Глава министерства отметил, что в 2019 году в Украине произошло около 160 000 ДТП, в которых были травмированы более 32 тысяч человек, а социально-экономические потери Украины от ДТП составили 68,9 млрд грн, что составляет почти 2% ВВП.

Ранее в МВД рассказали, какие нарушения ПДД будет распознавать система автоматической видеофиксации: сначала только скорость, потом светофоры, полосы, парковка и т.д.

Источник: Мининфраструктуры