В МВД рассказали, какие нарушения ПДД будет распознавать система автоматической видеофиксации: сначала только скорость, потом светофоры, полосы, парковка и т.д.

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)





В феврале Министерство внутренних дел Украины заявило, что подготовка к запуску автоматической системы фото- и видеофиксации нарушений ПДД на дорогах вышла на финишную прямую. Чуть позже были оглашены ориентировочные сроки запуска — конец весны, затем конец текущего года, а теперь представители МВД рассказали немного больше о подробностях работы будущей системы.

Так, заместитель главы МВД Антон Геращенко в интервью «Радио НВ» перечислил, какие именно нарушения ПДД будет фиксировать система автоматической видеофиксации.

На первом этапе запуска автоматической видеофиксации нарушений на дорогах Украины система будет распознавать нарушения скоростного режима. При этом водители смогут получить SMS-оповещение о превышении скорости на свой смартфон в случае регистрации в «Электронном кабинете водителя».

Далее система будет фиксировать такие нарушения, как пересечение двойной осевой, проезд на запрещающий знак светофора, использование полосы общественного транспорта и т.д.

«Сначала эта система будет работать на превышение скорости. После того программное обеспечение позволяет фиксировать проезд на двойную сплошную линию, проезд на красный свет светофора, и еще будет опция — это нарушение правил, проезд, например, защищенной полосой общественного транспорта», — рассказал подробности чиновник.

Также в МВД, по словам Геращенко, планируют работают над автоматическим распознаванием автомобилей, припаркованных с нарушениями.

В МВД рассчитали, что для начала работы системы необходимо установить 1776 камер, из которых 1187 камер на дорогах населенных пунктов и 589 камер на дорогах государственного значения. К установке камер фото- и видеофиксации в МВД хотят привлечь местные власти, также владельцев автомобильных дорог.

Собственно, чтобы автоматическая система фиксации нарушений ПДД заработала последним нужно выполнить следующие задачи: получить от Управлений патрульной полиции на местах информацию о аварийно-опасных участках дорог и местах концентрации ДТП: принять соответствующие решения на местном уровне об установлении стационарных приборов контроля; согласовать места установки с Нацполицией; закупить приборы контроля, которые должны отвечать требованиям ДСТУ 8898:2018; провести проверку и сертификацию приборов по классу F во время установки и настройки уполномоченным на это подразделением в области метрологии и стандартизации, получить экспертное заключение; получить в Главном сервисном центре МВД доступ к системе фиксации.

Прием информации с приборов контроля нарушений правил дорожного движения происходит с применением веб-сервиса с помощью сети интернет. При этом обработка всех данных будет осуществляться на центральном уровне в Киеве и на местах на это денег выделять не нужно. Напомним, что запуск системы фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения на дорогах был одобрен Кабинетом Министров Украины в конце прошлого года.

Источник: НВ