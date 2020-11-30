Министерство финансов перенесло повышение минимальной зарплаты, что повлияет на ЕСВ для ФОП (полгода можно будет платить меньше)

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Министр финансов Украины Сергей Марченко в одном из телеинтервью заявил, что анонсированный ранее график повышения минимальной зарплаты будет пересмотрен. В частности, запланированное на 1 июля 2021 года повышение «минималки» до 6500 грн (и соответствующий рост ЕСВ) перенесут на 1 декабря 2021 года. Вполне вероятно, что и следующие этапы (до 6700 грн и 7176 грн) также будут сдвинуты.

«Планировалось 6500 грн с 1 июля, сейчас будет с 1 декабря (2021 года). Это объясняется тем, что у нас шоковые вливания средств в экономику влияют на инфляцию. Мы подискутировали с нашими партнерами и определили, что нам действительно лучше отложить это повышение до конца года», — отметил Сергей Марченко.

Таким образом, скорректированный график повышения минимальной зарплаты и соответствующие ему уровни ЕСВ в данный момент выглядят следующим образом:

с 1 января 2021 года — до 6000 грн ;

; с 1 декабря 2021 года — до 6500 грн ;

; в 2022 году — до 6700 грн ;

; в 2023 году — до 7176 грн.

В данный момент для украинских предпринимателей на упрощенной системе налогообложения 1-3 групп ЕСВ определяется как 22% от текущей минимальной зарплаты. Соответственно, с 2021 по 2023 год ЕСВ будет расти следующим образом:

с 1 января 2021 года: 6000 грн х 0,22 = 1320 грн в месяц ( 3960 грн за квартал);

за квартал); с 1 декабря 2021 года: 6500 грн х 0,22 = 1430 грн в месяц ( 4290 грн за квартал);

за квартал); в 2022 году: 6700 грн х 0,22 = 1474 грн в месяц ( 4422 грн за квартал);

за квартал); в 2023 году: 7176 грн х 0,22 = 1578,72 грн в месяц (4736,16 грн за квартал).

В данный момент ЕСВ для украинских ФОП 1-3 групп составляет 3300 грн за квартал.

Источник: AIN.UA