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Министерство финансов перенесло повышение минимальной зарплаты, что повлияет на ЕСВ для ФОП (полгода можно будет платить меньше)

Министерство финансов перенесло повышение минимальной зарплаты, что повлияет на ЕСВ для ФОП (полгода можно будет платить меньше)

Министерство финансов перенесло повышение минимальной зарплаты, что повлияет на ЕСВ для ФОП (полгода можно будет платить меньше)


Министр финансов Украины Сергей Марченко в одном из телеинтервью заявил, что анонсированный ранее график повышения минимальной зарплаты будет пересмотрен. В частности, запланированное на 1 июля 2021 года повышение «минималки» до 6500 грн (и соответствующий рост ЕСВ) перенесут на 1 декабря 2021 года. Вполне вероятно, что и следующие этапы (до 6700 грн и 7176 грн) также будут сдвинуты.

«Планировалось 6500 грн с 1 июля, сейчас будет с 1 декабря (2021 года). Это объясняется тем, что у нас шоковые вливания средств в экономику влияют на инфляцию. Мы подискутировали с нашими партнерами и определили, что нам действительно лучше отложить это повышение до конца года», — отметил Сергей Марченко.

Таким образом, скорректированный график повышения минимальной зарплаты и соответствующие ему уровни ЕСВ в данный момент выглядят следующим образом:

  • с 1 января 2021 года — до 6000 грн;
  • с 1 декабря 2021 года — до 6500 грн;
  • в 2022 году — до 6700 грн;
  • в 2023 году — до 7176 грн.

В данный момент для украинских предпринимателей на упрощенной системе налогообложения 1-3 групп ЕСВ определяется как 22% от текущей минимальной зарплаты. Соответственно, с 2021 по 2023 год ЕСВ будет расти следующим образом:

  • с 1 января 2021 года: 6000 грн х 0,22 = 1320 грн в месяц (3960 грн за квартал);
  • с 1 декабря 2021 года: 6500 грн х 0,22 = 1430 грн в месяц (4290 грн за квартал);
  • в 2022 году: 6700 грн х 0,22 = 1474 грн в месяц (4422 грн за квартал);
  • в 2023 году: 7176 грн х 0,22 = 1578,72 грн в месяц (4736,16 грн за квартал).

В данный момент ЕСВ для украинских ФОП 1-3 групп составляет 3300 грн за квартал.

Источник: AIN.UA

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