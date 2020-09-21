Минздрав утвердил график перехода на электронные рецепты: инсулин и наркотические препараты — в 2021-м, антибиотики — в 2022-м, все остальные — с 2023-го
О создании рабочей группы по внедрению электронного рецепта на лекарственные средства сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в рамках брифинга 20 сентября.
Еще в 2018 году в Украине стартовала активная фаза медицинской реформы, подразумевающая, помимо прочего, переход с бумажных на электронные рецепты в рамках программы «Доступні ліки». Менее чем за месяц с момента запуска инициативы было выписано более 1 млн электронных рецептов и выдано более 1 млн лекарств. По итогам двух лет работы программы к ней присоединились около шести тысяч аптек, а число выписанных рецептов превысило 33 млн штук.
Чтобы получить электронный рецепт, пациент должен обратиться к врачу, который выписывает рецепт на нужное лекарство в электронной системе здравоохранения. После этого на мобильный номер пациента, указанный в декларации, приходит сообщение с уникальным номером рецепта и кодом для получения лекарств в аптеке. С этим кодом пациент может пойти в любую аптеку, участвующую в программе «Доступні ліки», и получить препарат.
В Минздраве планируют, что выдача наркотических и инсулиновых препаратов по электронным рецептам начнется в 2021 году, антибиотиков — в 2022 году, а всех остальных лекарственных средств — с 2023 года.
Источник: kmu.gov.ua
- Пошаговая инструкция на получение лекарства по электронному рецепту есть на сайте МОЗ.
- Программа «Доступні ліки» была запущена в апреле 2017 года. Она дает право украинцам с болезнями сердца, диабетом и астмой получать некоторые препараты или полностью бесплатно, или с незначительной доплатой.