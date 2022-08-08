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Многопользовательский режим Call of Duty: Modern Warfare II покажут 15 сентября, а затем стартует бета-тест игры

Многопользовательский режим Call of Duty: Modern Warfare II покажут 15 сентября, а затем стартует бета-тест игры

Компании Activision и Infinity Ward намерены раскрыть подробности многопользовательского режима игры Call of Duty: Modern Warfare II во время проведения мероприятия Next, которое пройдёт 15 сентября. Также отмечается, что предварительный бета-тест начнётся 16 и 17 сентября на консолях PlayStation, а 24 сентября появится открытая кроссплатформенная бета-версия для всех консолей и ПК.

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Чтобы присоединиться к предварительной и открытой бета-версиям, необходимо оформить предварительный заказ на игру. При этом владельцы PlayStation окажутся в более выигрышной позиции и более ранний доступ к бета-версиям благодаря эксклюзивному предложению. Все сроки указаны на следующем изображении.

Многопользовательский режим Call of Duty: Modern Warfare II покажут 15 сентября, а потом стартуют этапы бета-теста игры

  • 16-17 сентября – ранний доступ для PlayStation;
  • 18-20 сентября – открытая бета-версия для PlayStation;
  • 22-23 сентября – ранний доступ для Xbox и ПК, открытая бета-версия для PlayStation с кроссплатформенной игрой;
  • 24-26 сентября – открытая бета-версия для всех платформ с кроссплатформенной игрой.

Наряду с многопользовательским режимом Infinity Ward заявила, что покажет «близкое будущее [как] Call of Duty будет выглядеть, включая многие другие подробности о Modern Warfare II, информацию о следующей Call of Duty: Warzone и многое другое о мобильной версии Call of Duty: Warzone (также известная как Project Aurora)». Компания также пообещала показать стримеров на YouTube, играющих в игры в режиме реального времени, а также другую информацию.

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Новая игра Call of Duty: Modern Warfare II должна выйти 28 октября и стоить $70 на всех платформах.

Call of Duty: Modern Warfare II выйдет в Steam — впервые с 2018 года, когда серия стала эксклюзивом Battle.net [Дебютный трейлер и подробности]

Источник: Engadget


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