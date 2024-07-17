Мод на Elden Ring: Shadow of the Erdtree позволяет вызывать боссов, как «покемонов»

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Игроки Elden Ring получили неожиданную помощь в прохождении сложного дополнения Shadow of the Erdtree. Модер FlippantTunic22 создал модификацию, которая позволяет вызывать боссов игры на помощь, превращая их в своеобразных «покемонов».

Это значительно облегчает прохождение игры, особенно учитывая ее чрезвычайную сложность. Например, один стример понадобилось 67 часов и помощь психолога, чтобы пройти финал Shadow of the Erdtree.

Модификация DLC Summon Bosses Mod заменяет некоторые «Прахи духов» (Spirit Ashes) В Elden Ring прахи духов позволяют вызывать союзников-духов для помощи в битвах против врагов и боссов, оказывая дополнительную поддержку игроку. на боссов из дополнения. Теперь игроки могут призвать на помощь 11 мощных антагонистов, чтобы те сражались на их стороне. Например, вместо «Родственника гнили» (Kindred of Rot) можно вызвать «Священного Льва, танцующего» (Divine Beast Dancing Lion), а «Кочевник» (Nomad) превращается в «Месмера Пронзающего» (Messmer The Impaler).

Пользователь YouTube KanesGrace опубликовал видео, где демонстрирует работу мода. На нем видно, как «Мейтр, Мать Пальцев» (Meytr, Mother of Fingers), побеждает финального босса дополнения — «консорта Радана» (Promised Consort Radahn).

Создатель мода планирует добавить еще больше персонажей из дополнения, а также разработать отдельный аддон для вызова боссов из основной игры Elden Ring.

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Полный список доступных вызовов (прах = босс)

Черный нож Тихея (Black Knife Tiche) = Ромина, Святая Цветочных бутонов (Romina, Saint of the Bud) Олег, рыцарь-изгнанник (Banished Knight Oleg) = Релана, рыцарь Двойной луны (Twin Moon Rellana Summon) Изгнанный рыцарь Энгвалл (Banished Knight Engvall) = Гнилостный рыцарь (Putrescent Knight) Латенна Альбинорка (Latenna the Albinauric) = Золотой гиппопотам (Golden Hippopotamus) Кочевник (Nomad) = Месмер Пронзатель (Messmer The Impaler) Кристалианин (Crystalian) = Мидра, Властелин Пламени Безумия / первая стадия (Midra, Lord of Frenzied Flame) Последователь предков (Ancestral Follower) = Мидра, Повелитель Пламени Безумия / вторая стадия (Midra, Lord of Frenzied Flame) Рыцарь чистоты Финли (Cleanrot Knight Finlay) = Командир Гай (Commander Gaius) Огненный монах (Fire Monk) = Печной голем (Furnace Golem) Наемник Кайден (Kaiden Sellsword) = Будущий консорт Радан (Promised Consort Radahn) Чернопламенный монах Амон (Blackflame Monk Amon) = Мейтр, Мать Пальцев (Meytr, Mother of Fingers) Родственник гнили (Kindred of Rot) = Священный Лев, танцующий (Divine Beast Dancing Lion)

Скриншоты из Elden Ring: Shadow of the Erdtree

Однако некоторые игроки ищут еще больше вызовов. Геймер Перри Кариал поразила сообщество, уничтожив двух главных боссов дополнения с помощью контроллера на основе электроэнцефалографии (ЭЭГ). Это устройство расшифровывало сигналы ее мозга в режиме реального времени, превращая их в игровые команды

Не отстают и музыканты: стример Dr. Doot сумел пройти игру, используя саксофон вместо обычного контроллера.

Источник: Ign

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Раздел Игры выходит при поддержке ?

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