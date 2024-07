Музыка побеждает. Финального босса Elden Ring: Shadow of the Erdtree одолели саксофоном

Стримеры и энтузиасты игр довольно часто пытаются удивить игроков победами с помощью альтернативных контроллеров. Elden Ring: Shadow of the Erdtree особенно интересна в этом плане из-за своей сложности, хоть ее и уменьшили в последнем патче. Дополнение Elden Ring уже прошли силой мысли, а сейчас прошли с помощью саксофона.

Стример с ником Доктор Дут (Dr. Doot), известный своим увлечением саксофоном, прошел DLC и финального босса с помощью этого музыкального инструмента. Как можно увидеть на видео, оружием, которое выбрал Доктор Дут, был атакующий щит, а конкретно карианский колючий щит. Игрок использует игру на инструменте, чтобы отражать каждую атаку Радана, пока не победит его.

Everyone was telling me how utterly impossible the Final Boss of Shadow of the Erdtree was going to be. Outrageous moveset, impossible dodges, etc

…

It only took me a dozen attempts on the saxophone.

THE WORLD’S FIRST (afaik) ALT CONTROLLER DLC RUN HAS BEEN DOOTED!🎷 pic.twitter.com/nUzPmfgsNx

— Dr. Doot 🎷 (@DrDecomposing) July 1, 2024