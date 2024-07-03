Музыка побеждает. Финального босса Elden Ring: Shadow of the Erdtree одолели саксофоном

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Стримеры и энтузиасты игр довольно часто пытаются удивить игроков победами с помощью альтернативных контроллеров. Elden Ring: Shadow of the Erdtree особенно интересна в этом плане из-за своей сложности, хоть ее и уменьшили в последнем патче. Дополнение Elden Ring уже прошли силой мысли, а сейчас прошли с помощью саксофона.

Стример с ником Доктор Дут (Dr. Doot), известный своим увлечением саксофоном, прошел DLC и финального босса с помощью этого музыкального инструмента. Как можно увидеть на видео, оружием, которое выбрал Доктор Дут, был атакующий щит, а конкретно карианский колючий щит. Игрок использует игру на инструменте, чтобы отражать каждую атаку Радана, пока не победит его.

Everyone was telling me how utterly impossible the Final Boss of Shadow of the Erdtree was going to be. Outrageous moveset, impossible dodges, etc … It only took me a dozen attempts on the saxophone. THE WORLD’S FIRST (afaik) ALT CONTROLLER DLC RUN HAS BEEN DOOTED!🎷 pic.twitter.com/nUzPmfgsNx — Dr. Doot 🎷 (@DrDecomposing) July 1, 2024

Доктор Дут предоставил некоторые данные о щите, который он использовал для победы над последним боссом Shadow of the Erdtree.Он увеличил STR карианского колючего щита, сделав его тяжелым, и использовал Deflect Tear вместе с талисманом Guard Counter Boost, чтобы сделать оружие «мощным как танк».

Финальный босс Elden Ring: Shadow of the Erdtree считают «перекачанным» даже на фоне другого контента DLC. Стример Кай Сенат потратил на него более 60 часов, в прохождении ему помогал психолог.

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Источник: Insider Gaming

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