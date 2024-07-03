Новости Игры 03.07.2024 в 09:52 comment views icon

Музыка побеждает. Финального босса Elden Ring: Shadow of the Erdtree одолели саксофоном

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Андрій Русанов

Автор сайта

Музыка побеждает. Финального босса Elden Ring: Shadow of the Erdtree одолели саксофоном

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Стримеры и энтузиасты игр довольно часто пытаются удивить игроков победами с помощью альтернативных контроллеров. Elden Ring: Shadow of the Erdtree особенно интересна в этом плане из-за своей сложности, хоть ее и уменьшили в последнем патче. Дополнение Elden Ring уже прошли силой мысли, а сейчас прошли с помощью саксофона.

Стример с ником Доктор Дут (Dr. Doot), известный своим увлечением саксофоном, прошел DLC и финального босса с помощью этого музыкального инструмента. Как можно увидеть на видео, оружием, которое выбрал Доктор Дут, был атакующий щит, а конкретно карианский колючий щит. Игрок использует игру на инструменте, чтобы отражать каждую атаку Радана, пока не победит его.

Доктор Дут предоставил некоторые данные о щите, который он использовал для победы над последним боссом Shadow of the Erdtree.Он увеличил STR карианского колючего щита, сделав его тяжелым, и использовал Deflect Tear вместе с талисманом Guard Counter Boost, чтобы сделать оружие «мощным как танк».

Финальный босс Elden Ring: Shadow of the Erdtree считают «перекачанным» даже на фоне другого контента DLC. Стример Кай Сенат потратил на него более 60 часов, в прохождении ему помогал психолог.

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Источник: Insider Gaming

Раздел Игры выходит при поддержке?

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