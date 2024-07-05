Новости Игры 05.07.2024 в 23:05 comment views icon

Elden Ring: Shadow of the Erdtree — восьмилетний мальчик с аутизмом легко одолевает финального босса

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Андрій Русанов

Автор сайта

Elden Ring: Shadow of the Erdtree — восьмилетний мальчик с аутизмом легко одолевает финального босса

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Игроки массово жаловались на сложность Elden Ring: Shadow of the Erdtree. Некоторым даже понадобилось более 60 часов и психолог, чтобы одолеть финального босса. Но один восьмилетний мальчик, похоже, посрамил ветеранов солслайков — он одолел Радана с первой попытки и без всякой помощи.

В видео, опубликованном его отцом, можно увидеть игру мальчика, который уклоняется от ударов и с легкостью отпрыгивает от атак Радана, а также бросается на босса при каждой возможности. Глядя, как мастерски он передвигает персонажа, можно подумать, что он играл годами — но его опыт  всего несколько месяцев, и это была его первая попытка сражения с боссом.

«Мой сын недавно увлекся играми, и, конечно, он хочет поиграть в Elden Ring. У него аутизм, ему восемь лет, у него очень низкий уровень [персонажа] и вообще отказывается позволять мне помогать ему», — пишет пользователь X Twitter @jnoe33.

В ответе на твит @jnoe33 говорит, что юный герой, «вероятно, играл 10-12 часов» в Elden Ring, но «он много смотрел меня» — поэтому получал и опыт игры отца. Бой с Раданом совсем непростой, но его реакция на все входящие движения была точной.

Сборка молодого игрока состоит из базового Длинного меча и комплекта брони, который персонаж получает, начиная с класса Бродяги. Он также пробовал другие вещи, добавляет его отец, но «ему нравится этот меч и легкое перекатывание». Отец говорит, что мальчик хочет больше игр, подобных Elden Ring. Вероятно, растет новый чемпион жанра.

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Источник: GamesRadar

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