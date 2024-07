Elden Ring: Shadow of the Erdtree — восьмилетний мальчик с аутизмом легко одолевает финального босса

Игроки массово жаловались на сложность Elden Ring: Shadow of the Erdtree. Некоторым даже понадобилось более 60 часов и психолог, чтобы одолеть финального босса. Но один восьмилетний мальчик, похоже, посрамил ветеранов солслайков — он одолел Радана с первой попытки и без всякой помощи.

В видео, опубликованном его отцом, можно увидеть игру мальчика, который уклоняется от ударов и с легкостью отпрыгивает от атак Радана, а также бросается на босса при каждой возможности. Глядя, как мастерски он передвигает персонажа, можно подумать, что он играл годами — но его опыт всего несколько месяцев, и это была его первая попытка сражения с боссом.

My son has recently got into gaming, and of course, he wants to play elden Ring. He has autism and is 8 years old and is very low level and refuses to let me help him at all. This is him fighting Radahn. @Schrodingersba4 @NightSkyPrince_ @philipharts @_subtxt_ @BltzZ7 pic.twitter.com/ICVzKCxm95

— Jnoe33 (@jnoe33) July 1, 2024