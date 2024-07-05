Elden Ring: Shadow of the Erdtree — восьмилетний мальчик с аутизмом легко одолевает финального босса

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Игроки массово жаловались на сложность Elden Ring: Shadow of the Erdtree. Некоторым даже понадобилось более 60 часов и психолог, чтобы одолеть финального босса. Но один восьмилетний мальчик, похоже, посрамил ветеранов солслайков — он одолел Радана с первой попытки и без всякой помощи.

В видео, опубликованном его отцом, можно увидеть игру мальчика, который уклоняется от ударов и с легкостью отпрыгивает от атак Радана, а также бросается на босса при каждой возможности. Глядя, как мастерски он передвигает персонажа, можно подумать, что он играл годами — но его опыт всего несколько месяцев, и это была его первая попытка сражения с боссом.

My son has recently got into gaming, and of course, he wants to play elden Ring. He has autism and is 8 years old and is very low level and refuses to let me help him at all. This is him fighting Radahn. @Schrodingersba4 @NightSkyPrince_ @philipharts @_subtxt_ @BltzZ7 pic.twitter.com/ICVzKCxm95 — Jnoe33 (@jnoe33) July 1, 2024

«Мой сын недавно увлекся играми, и, конечно, он хочет поиграть в Elden Ring. У него аутизм, ему восемь лет, у него очень низкий уровень [персонажа] и вообще отказывается позволять мне помогать ему», — пишет пользователь X Twitter @jnoe33.

В ответе на твит @jnoe33 говорит, что юный герой, «вероятно, играл 10-12 часов» в Elden Ring, но «он много смотрел меня» — поэтому получал и опыт игры отца. Бой с Раданом совсем непростой, но его реакция на все входящие движения была точной.

Сборка молодого игрока состоит из базового Длинного меча и комплекта брони, который персонаж получает, начиная с класса Бродяги. Он также пробовал другие вещи, добавляет его отец, но «ему нравится этот меч и легкое перекатывание». Отец говорит, что мальчик хочет больше игр, подобных Elden Ring. Вероятно, растет новый чемпион жанра.

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Источник: GamesRadar

Раздел Игры выходит при поддержке ?

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