Мод Valheim VR позволяет запускать игру в виртуальной реальности





Энтузиаст Брэндон Муссо создал мод для игры Valheim, который добавляет возможность запускать проект в виртуальной реальности. Для этого можно воспользоваться гарнитурами, совместимыми с SteamVR/OpenVR.

Для работы мода Valheim VR (VHVR) потребуется установить фреймворк BepInEx. Также автор указывает на некоторые существующие ограничения. В частности, на текущий момент нет поддержки API Vulkan, так что потребуется использовать DX11. Также перед запуском игры нужно запустить SteamVR и закрыть панель Steam VR. Дополнительно в настройках графики потребуется отключить Bloom и Anti-aliasing. Наконец, мод может конфликтовать с некоторыми другими модами.

На текущий момент мод Valheim VR находится в статусе бета-версии. Контроллеры движения пока не поддерживаются, но ведутся работы по добавлению их поддержки. До того времени предстоит пользоваться клавиатурой и мышкой. Пока что поддерживаются лишь ограниченные взаимодействия с графическим интерфейсом. В основном, мод ориентирован на игру от первого лица, хотя он и поддерживает масштабирование для вида от третьего лица. И ещё предстоит улучшить работу по отображению головы персонажа при выполнении некоторых действий, требующих перемещения головы, например, в процессе рубки дров.

Мод Valheim VR доступен для загрузки через NexusMods.

Источник: wccftech