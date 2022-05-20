Модульный ноутбук Framework Laptop перешел на чипы Intel Core 12-го поколения (Alder Lake)

Уникальность ноутбука Framework Laptop – в модульной конструкции. Пользователи могут менять в нем практически все: память и накопители, материнскую плату и процессор. А с выходом версии Framework Laptop 2022 года с поддержкой Alder Lake компания объявила, что можно проапргрейдить старую модель при помощи комплекта модернизации.
Framework Laptop второго поколения поставляется с новой материнской платой и процессором, но плата точно такого же размера, как и у оригинала, что позволит покупателям ноутбука первого поколения перейти на новый процессор. Для этого достаточно приобрести новую материнскую плату, а не весь ноутбук. Хотя при цене от $449 до $1049 материнские платы не совсем дешевы, этот вариант может оказаться более доступным, чем покупка нового ноутбука с аналогичными характеристиками.
Обновленный Framework Laptop доступен для предварительного заказа по цене от $1049 при покупке с предустановленной памятью, накопителем и операционной системой. Можно также приобрести версию за $819, но нужно самостоятельно устанавливать оперативную память, твердотельный накопитель и/или ОС.
Есть одно изменение, которое Framework внесла в шасси своих ноутбуков: крышка теперь изготавливается из единого блока алюминия, который формируется с помощью «полного процесса ЧПУ». Framework утверждает, что это улучшило прочность конструкции.
Для установки новой крышки на оригинальный ноутбук Framework Laptop достаточно купить ее отдельно за $89 или приобрести комплект модернизации, в который входит новая крышка и новая материнская плата.
Все новые модели оснащены аккумуляторами емкостью 55 Вт·ч, клавиатурами с подсветкой, считывателями отпечатков пальцев, аппаратными переключателями конфиденциальности и поддержкой WiFi 6E. Топовая модель поставляется с Windows 11 Pro, а более дешевые модели – с Windows 11 Home.
Ноутбуки Framework Laptop с процессорами Intel Core 12-го поколения уже доступны для предварительного заказа, а начало поставок ожидается в июле 2022 года. Новые материнские платы Framework «скоро появятся».
Дополнительно компания снизила стоимость ноутбуков первого поколения: младшая модель с Core i5-1135G7, 8 Гб памяти и накопителем на 256 Гб отдают за $899. Старшая модель с Core i7-1185G7, 32 Гб памяти и накопителем на 1 Тб – за $1699.