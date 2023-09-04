Monobank на скине «За Лебиговича» за день собрал ₴20 млн для «‎Повернись живим»

Псевдовыборы в Monobank завершились победой единого кандидата и сбором ₴20 млн для благотворительного фонда «‎Повернись живим».

Изначально шуточная акция «За Лебиговича» стартовала после прямого эфира стримера Михаила Лебиги, который просматривал и комментировал дебаты между Ющенко и Януковичем. Зрители стали предлагать ему и самому податься в президенты под фамилией Лебигович. Далее стартовала волна мемов, которую грех было не использовать для сбора средств на ВСУ (сам Лебига в одном из предыдущих стримов уже отметился сбором ₴8,3 млн на ГУР).

Сбор совместно со стримером анонсировал Monobank, где за донат от 100 грн (который и был голосом за Лебиговича) предлагали эксклюзивный скин для карты.

В настоящее время соучредитель необанка Олег Гороховский сообщил, что люди направили на банку уже более ₴20 млн.

Сборы «За Лебиговича» продолжалось и офлайн — для этого фонд «‎Повернись живим» 3 сентября организовал что-то вроде избирательных участков в 7 городах Украины, а стример в видеоанонсе призывал приходить туда с агитационными плакатами и деньгами.