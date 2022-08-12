Motorola анонсировала Moto Razr 2022 — новое поколение «раскладушки» с гибким экраном 144 Гц

Motorola представила «раскладушку» Moto Razr 2022, хотя и перенесла анонс смартфона с прошлой недели. Новая модель будет доступна для заказа в Китае с 15 августа, о ее европейских перспективах пока ничего не известно.

Новый Razr оснащен 6,7-дюймовой складной панелью P-OLED FHD+ с частотой обновления 144 Гц и поддержкой HDR10+, а также 2,7-дюймовым мини-дисплеем P-OLED на другой стороне, который можно использовать как видоискатель камеры или для проверки уведомлений.

Рядом с внешним экраном расположены две камеры — 50 МП основная с оптической стабилизацией и 13 МП сверхширокоугольник. Селфи-камера в отверстии основного дисплея оснащена сенсором на 32 МП.

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Быстродействие Razr 2022 обеспечивает процессор Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1. Предусмотрены конфигурации памяти 8 ГБ + 128 ГБ, 8 ГБ + 256 ГБ или 12 ГБ + 512 ГБ встроенного накопителя UFS 3.1. Автономную работу поддерживает аккумулятор емкостью 3500 мАч с возможностью быстрой зарядки мощностью до 33 Вт. Присутствует поддержка двух SIM-карт, 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, NFC, в наличии порт USB-C.

Стоимость Moto Razr 2022 в Китае начинается от начинаются с 5999 юаней (890 долларов), за топовую конфигурацию просят около 1082 долларов. Из актуальных «раскладушек» в Европе будen доступен Samsung Galaxy Z Flip4 и Galaxy Z Fold4, также в Китае вчера вышел Xiaomi Mix Fold 2.

Источник: TechSpot