Motorola Edge 50 — самый тонкий в мире смартфон с защитой военного класса

В дополнение к моделям motorola edge 50 ultra, motorola edge 50 pro и motorola edge 50 fusion пришло время выпустить обычную версию motorola edge 50. Эта новинка позиционируется как самый тонкий в мире смартфон, защищенный по стандарту военного уровня MIL-810H. Следовательно, он не должен бояться пыли, воды, перепадов температуры, ударов, падений, вибрации и тому подобное. Также сообщается о защите от пыли и влаги по стандарту IP68.

Хотя motorola edge 50 прошел «тестирование на соответствие стандарту Министерства обороны США MIL-STD-810H», компания не может гарантировать «будущую производительность в этих условиях тестирования». Другими словами, если во время экстремальных нагрузок или падений пользователь повредит смартфон, гарантия Motorola не будет распространяться на его ремонт. Поэтому, вероятно, для «защищенного» смартфона целесообразно приобрести защитный чехол и обращаться с устройством с таким же уровнем осторожности, как и с любым другим.

В остальном motorola edge 50 — это типичный современный смартфон среднего уровня. Он оснащен 6,67-дюймовым p-OLED дисплеем с разрешением 1.5K, охватом 100% цветового пространства DCI-P3 и пиковой HDR яркостью 1900 нит. Устройство получило процессор Snapdragon 7 Gen 1 Accelerated Edition и встроенное хранилище емкостью 256 ГБ. Главная камера получила 50-мегапиксельный сенсор Sony Lytia 700C. Она дополнена 13-мегапиксельным сверхширокоугольным модулем с углом обзора 120 градусов и телефото модулем с поддержкой 30x зума. Фронтальная камера — 32-мегапиксельная.

Устройство имеет батарею емкостью 5000 мАч, поддерживает быструю проводную зарядку TurboPower мощностью 68 Вт и беспроводную зарядку мощностью 15 Вт. Также здесь есть сканер отпечатков пальцев в дисплее. Новинка работает под управлением версии Android 14. Производитель обещает выпускать обновления ОС в течение 3 лет и обновления безопасности в течение 4 лет.

It’s more than a phone, #MotorolaEdge50 📱 is the World’s slimmest, MIL-810H certified smartphone with Sony — LYTIA™ 700C camera, plus, IP68 water resistance. Get ready for whatever comes.💪

Launching 1 Aug @Flipkart, https://t.co/azcEfy2uaW & leading stores.#CraftedForTheBold

— Motorola India (@motorolaindia) July 25, 2024