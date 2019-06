Бета-версия Google Chrome 76 усложняет использование Flash и упрощает обход Paywall

Последнее существенное изменение в популярном браузере Google Chrome — темная тема, которая стала доступна на разных платформах с выходом версий Chrome 73 и Chrome 74 (тут мы рассказывали, как включить темную тему в Chrome на Android). Недавно вышедшая стабильная сборка Chrome 75 не принесла заметных новшеств (запуск функции «ленивой» загрузки отложили). Но грядущая новая версия Chrome 76, которая сегодня перешла в стадию беты, содержит несколько примечательных изменений.

Несмотря на то, что технология Flash окончательно и бесповоротно канет в лету только в 2020 году, любой из самых известных браузеров в той или иной степени блокирует ее использование в течение нескольких последних лет. В Chrome 76 компания Google предпринимает новые меры по блокированию Flash. Если сейчас Chrome по умолчанию блокирует только отдельные элементы Flash, то с выходом предстоящего обновления поддержка Flash будет полностью отключена по умолчанию.

Если вы используете бета-версию Chrome 76, то можете убедиться в этом сами. Просто перейдите по адресу chrome://settings/content/flash и увидите, что настройка Ask First отключена по умолчанию.

Chrome Incognito mode has been detectable for years, due to the FileSystem API implementation. As of Chrome 76, this is fixed.

Apologies to the "detect private mode" scripts out there. 💐 pic.twitter.com/3LWFXQyy7w

— Paul Irish (@paul_irish) June 11, 2019