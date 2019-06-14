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Бета-версия Google Chrome 76 усложняет использование Flash и упрощает обход Paywall

Бета-версия Google Chrome 76 усложняет использование Flash и упрощает обход Paywall

Бета-версия Google Chrome 76 усложняет использование Flash и упрощает обход Paywall


Последнее существенное изменение в популярном браузере Google Chrome — темная тема, которая стала доступна на разных платформах с выходом версий Chrome 73 и Chrome 74 (тут мы рассказывали, как включить темную тему в Chrome на Android). Недавно вышедшая стабильная сборка Chrome 75 не принесла заметных новшеств (запуск функции «ленивой» загрузки отложили). Но грядущая новая версия Chrome 76, которая сегодня перешла в стадию беты, содержит несколько примечательных изменений.

Несмотря на то, что технология Flash окончательно и бесповоротно канет в лету только в 2020 году, любой из самых известных браузеров в той или иной степени блокирует ее использование в течение нескольких последних лет. В Chrome 76 компания Google предпринимает новые меры по блокированию Flash. Если сейчас Chrome по умолчанию блокирует только отдельные элементы Flash, то с выходом предстоящего обновления поддержка Flash будет полностью отключена по умолчанию.

Если вы используете бета-версию Chrome 76, то можете убедиться в этом сами. Просто перейдите по адресу chrome://settings/content/flash и увидите, что настройка Ask First отключена по умолчанию.

Второе заметное улучшение, анонсированное разработчиком Chrome Полом Айришом, касается хитрого механизма обхода Paywall (система, когда доступ к контенту предоставляется только после оплаты полной стоимости подписки) с помощью режима инкогнито в браузере. Разработчик заверил, что онлайн-ресурсы различных изданий больше не смогут определять, когда активирован режим инкогнито. Таким образом, пользователи смогут использовать эту хитрость, чтобы успешно обходить Paywall и получать доступ к материалам, доступным только по платной подписке.

Есть в Chrome 76 и весьма полезное улучшение, связанное с упомянутой в начале темной темой. Теперь веб-разработчики могут запрограммировать сайты так, чтобы при активированном Dark Mode в браузере они показывались в соответствущем виде (разумеется, для этого сайт должен иметь темную версию).

Релиз стабильной версии Chrome 76 намечен на 30 июля. О других изменениях можно прочитать в блоге Google Chromium по ссылке ниже.

Источник: Google Chromium

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