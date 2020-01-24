MSI говорит, что не все видеокарты Radeon RX 5600 XT смогут покорить частоту памяти 14 ГГц
Накануне запуска видеокарт Radeon RX 5600 XT компания AMD решила дополнительно повысить их производительность программным путём. В связи с этим была выпущена новая версия vBIOS для видеокарт. Она предусматривала повышение рабочей частоты графического процессора на несколько процентов, а частота памяти увеличилась с 12 ГГц до 14 ГГц, что сулило прирост пропускной способности памяти примерно на 17%. Напомним, изначально планировалось, что видеокарты Radeon RX 5600 XT будут оснащаться памятью типа GDDR6 (объёмом 6 ГБ) с шиной доступа 192 бита и эффективной частотой 12 ГГц. Это обеспечивало пропускную способность памяти 288 ГБ/с.
Но, несмотря на выпуск обновлённой версии прошивки, повышающей производительность видеокарт, некоторые партнёры AMD, такие как ASUS и MSI, осторожно подходят к внедрению новой версии vBIOS в своих продуктах. На YouTube-канале MSI Gaming было опубликовано видео, в котором сотрудники компании пролили свет на данную ситуацию.
Дело в том, что чипы памяти GDDR6, которые изначально использовались для производства видеокарт Radeon RX 5600 XT с первоначальными техническими характеристиками, могут плохо работать при использовании обновлённой версии прошивки и повышении частоты с 12 ГГц до 14 ГГц. И хотя некоторые видеокарты с чипами GDDR6 способны достигать частоты памяти 14 ГГц, другие устройства не были сертифицированы для работы на такой частоте.
В результате, MSI выпустила лишь видеокарту Radeon RX 5600 XT GAMING Z с новой версией vBIOS и рабочей частотой памяти 14 ГГц. Аналогично, ROG STRIX TOP – единственная видеокарта в модельном ряду ASUS, работающая с более высокой частотой памяти.
Очевидно, производители использовали разные чипы памяти в различных видеокартах. Более дорогие модели, изначально готовые к разгону, оснащались более дорогими и производительными чипами. Они изначально сертифицированы и поддерживают работу на частоте 14 ГГц. Но для более массовых продуктов, вероятно, использовались менее дорогие чипы, стабильность работы которых с частотой 14 ГГц не гарантируется. Потому, чтобы избежать проблем на устройствах клиентов, компании решили не переводить такие продукты на новую версию vBIOS.
Возможно, в будущих версиях видеокарт производители перейдут на использование более производительных чипов памяти GDDR6, способных гарантированно работать на повышенной частоте.
Источник: techpowerup