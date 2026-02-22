Фермер в США отказался от более $15 млн, чтобы на его земле не построили дата-центр

Хайп вокруг ИИ вызвал появление по всей стране огромных дата-центров, что вызвало значительное сопротивление. Фермер Мервин Раудабо, который обрабатывал землю более 60 лет, отказался от более $15 млн от застройщиков дата-центра в рамках сделки, которая также касалась трех соседних владельцев недвижимости.





В подобных конфликтах речь идет не только о потере земли: огромные потребности в электроэнергии толкают энергосеть к коллапсу и повышают местные тарифы на электроэнергию, привлекая внимание политиков и их раздраженных избирателей. 86-летний фермер из округа Камберленд, штат Пенсильвания, услышал достаточно. Как сообщает местный телеканал Fox WPMT, фермеру предложили $60 тыс. за акр за строительство дата-центра на его территории.

«Я не был заинтересован в уничтожении моих ферм. В этом и была суть. Дело на самом деле было не столько в экономической стороне вопроса. Я просто не хотел видеть, как эти две фермы уничтожают», — — сказал он WPMT.

Отказ от семейного наследства фермер не рассматривал как вариант, но в декабре он продал права на застройку за чуть менее $2 млн природоохранному фонду, понеся значительные потери, но гарантируя, что эта земля навсегда останется сельскохозяйственной. Пользователи в соцсетях назвали его «легенда» и утверждали, что у него «больше принципиальности, чем у всего правительства».

«Вот это настоящий герой в эти бесхребетные времена!» — написал один из пользователей Х.

Объем земли, которую выделяют для строительства огромных дата-центров, потребляющих энергию и воду, впечатляет. Дата-центр в Маунт-Плезант, штат Висконсин, займет 600 акров, что может стоить местным жителям их земли, как сообщили на этой неделе ABC News.





«$15 млн — это огромная сумма, но чистая вода, тихая земля и наследие не имеют ценника,» — отметил еще один пользователь относительно решения Раудабо.

Другой пожилой фермер, 83-летний Том Уттек, который прожил на своем участке площадью 52 акра в Висконсине почти 40 лет, сказал, что «не мог поверить», что местная энергетическая компания планирует проложить через его землю «линии электропередач высотой 300 или около того футов, выше, как оказывается, Статую Свободы», чтобы обеспечить питание для дата-центра.

«У меня разрывает сердце от мысли о том, что здесь произойдет, потому что только та земля, которая здесь сохранена, останется. Все остальное, каждый квадратный дюйм будет застроено. Американская фермерская семья однозначно в беде», — добавил Раудабо.

По данным ABC, в США насчитывается более 3 000 дата-центров, и это количество вскоре вырастет еще на 1 200, которые сейчас находятся в стадии строительства. Но мало кто, кроме восторженных руководителей технологических компаний, в восторге от этой идеи. И растущая негативная реакция на индустрию ИИ привлекла внимание политиков. Законодатели штата Нью-Йорк недавно объявили о новом законопроекте, который введет трехлетний мораторий на строительство новых дата-центров в штате — по меньшей мере шестом штате, предложившем такое законодательство. Между тем лидеры отрасли ищут альтернативу, предлагая запускать дата-центры в космос.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Источник: Futurism