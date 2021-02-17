Музыкальные стриминговые сервисы заплатили $424 миллиона в качестве лицензионных сборов. Больше всех отчислила Apple

Нажмите, чтобы поделиться в Telegram (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться записями на Pocket (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на LinkedIn (Открывается в новом окне)

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на Twitter (Открывается в новом окне)





Организация Mechanical Licensing Collective (MLC) сообщила, что получила $424,384,787 в качестве лицензионных сборов от музыкальных стриминговых сервисов, включая Apple Music, Spotify, Amazon Music и YouTube Music. Apple заплатила больше других — $163,338,890.

MLC называет это «накопленными историческими роялти от поставщиков цифровых услуг». MLC, к слову, это некоммерческая организация, созданная Бюро регистрации авторских прав США в соответствии с Законом о модернизации музыки 2018 года. Лицензионные платежи поступают от 20 различных сервисов.

Следом за Apple с ее $163 миллионами отчислений идут Spotify ($152,226,039), Amazon ($42,741,507) и Google ($32,855,222). Остальные сервисы заплатили суммы существенно меньшие.

MLC начала собирать лицензионные выплаты с 1 января 2021 года. И если ранее существовала система лицензирования каждой отдельной песни, которую было сложно реализовать, то теперь лицензия охватывает все музыкальные произведения, доступные в стриминговых сервисах в США. Последние обязаны каждый месяц присылать в MLC данные об использовании контента. Гонорары от потоковых платформ начнут выплачивать авторам песен, композиторам и другим участникам начиная с апреля.

Источники: 9to5mac, MLC