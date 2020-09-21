МВД запустило онлайн-сервис «Проверка водительского удостоверения», который позволяет уточнить легальность и открытые категории прав

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Главный сервисный центр МВД разработал и запустил новый электронный сервис «Проверка водительского удостоверения», который позволяет заинтересованным учреждениям и гражданам по серии и номеру водительского удостоверения самостоятельно проверить, выдавался ли документ, а также увидеть все открытые категории.

«Этот сервис будет полезен для представителей других государств, которым необходимо проверить информацию о выдаче водительского удостоверения в Украине, в частности, представителям Румынии, Польши, Венгрии, Германии, Италии — при обмене украинского водительского удостоверения на национальные», — сказал первый заместитель Главного сервисного центра МВД Юрий Смольянинов.

Для удобства пользования сервисом за пределами страны также создана англоязычную версию. Для проверки достаточно ввести серию (три буквы) и шестизначный номер удостоверения водителя в соответствующие поля. Если такие данные есть в Едином государственном реестре МВД, на экране появится вся информация, указанная на бланке удостоверения, кроме личных данных. Сервис предоставляет возможность проверять удостоверения водителя, выданные после 2013 года.

В МВД также считают, что сервис будет полезен для бизнеса, представители которого смогут самостоятельно проверить водительское удостоверение и открытые категории при найме сотрудников на работу или при сдаче автомобиля в аренду. Кроме того, на сайте СЦ МВД работает аналогичный сервис проверки свидетельства о регистрации транспортного средства.

Сервисы проверки удостоверения водителя и свидетельства о регистрации транспортного средства можно найти по следующей ссылке.

Напомним, что недавно Кабмин Украины утвердил новые бланки водительских прав и свидетельств о регистрации ТС, теперь там будут указывать группу крови, согласие на донорство и экостандарт.

Источник: МВД Украины