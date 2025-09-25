Новости Кино 25.09.2025 comment views icon

"Мы умоляли Эйву помочь": новый трейлер "Аватар 3" раскрывает темное происхождение огненных На'ви

author avatar

Катерина Даньшина

Редактор новостей

Студия 20th Century Studios выпустила новый трейлер фильма «Аватар: Огонь и пепел» — третьего в серии лент Джеймса Кэмерона, посвященных обитателям планеты Пандоры.

Видео демонстрирует возвращение на экран Джейка Салли (Сэм Уортингтон) и его семьи, однако на этот раз в состоянии войны с враждебным племенем На’ви, которое становится на сторону полковника Куорича (Стивен Лэнг), возглавляемое лидером по имени Варанг (Уна Чаплин). Нам наконец-то объясняют предпосылки, которые этому способствовали:

«Огонь сошел с гор, выжег наш лес. Мой народ молил о помощи, однако Эйва нас не спасла», — говорит Варанг в трейлере. Похоже, разъяренный народ стремится распространить свой огонь и сжечь планету дотла.

Трейлер также раскрывает несколько неожиданных поворотов, например идею о том, что люди могут получить способность дышать воздухом Пандоры — еще одна угроза для На’ви.

Знакомьтесь, Пейлак: «Аватар 3» раскрыл звезду «Гарри Поттера» как лидера Торговцев Ветра (его обошел трейлер)

Первый «Аватар» вышел в 2009 году и стал самым кассовым фильмом всех времен. Он до сих пор удерживает этот рекорд со сборами в $2,9 млрд. Его продолжение, «Путь воды», выпустили аж через 10 лет — с ним Джеймс Кэмерон превзошел собственный рекорд, обойдя по сборам «Титаник» с $2,3 млрд. За исключением документальных, фильмы о Пандоре стали единственными работами режиссера в 21 веке. Кэмерон начал разрабатывать «Аватар» еще в 1990-х, но технологиям понадобилось более 10 лет, чтобы догнать эту концепцию. Спецэффектами в лентах занималась Weta Workshop, результат последней работы — в трейлере ниже.

«Аватар: Огонь и пепел» выйдет в украинских кинотеатрах 18 декабря и, по словам Кэмерона, станет самым продолжительным в серии («Путь воды», для сравнения, имел хронометраж в 3 часа 12 минут). Ожидается, что четвертый «Аватар» выйдет в 2029 году, а пятый — в 2031 году.

Ранее Кэмерон заявлял, что рассматривает съемки 6 и 7 фильма, но с участием другого режиссера.

Трейлер (на украинском языке)

Трейлер (оригинал)

Постер

"Мій народ благав про допомогу, але Ейва нас не врятувала": новий трейлер "Аватар 3" розкриває темне походження вогняних На'ві

