Знакомьтесь, Пейлак: «Аватар 3» раскрыл звезду «Гарри Поттера» как лидера Торговцев Ветра (его обошел трейлер)

На днях первый трейлер «Аватар: Огонь и пепел» официально представили публике, однако один важный герой остался без внимания — издание Empire исправило эту досадную ошибку, представив первый взгляд на лидера торговцев Ветра в исполнении Дэвида Тьюлиса.

Торговцы Ветра, или клан Тлалим — одна из двух новых группировок На’ви наряду с племенем Пепла, представители которого путешествуют на гигантских летучих созданиях с Пандоры, похожих на медуз. Последних нам показали в трейлере, однако лидера группы по имени Пейлак он обошел стороной.

«Они все еще на 100% На’ви, но не привязаны к определенной местности, что является отличием, поскольку большинство народов очень глубоко укоренились в своем чувстве места», — говорит режиссер Джеймс Кэмерон о клане. Пейлак, напротив, «играет в длинную» и его роль растянется «далеко за пределы» третьего фильма. «То же самое с персонажами Кейт и Клиффа [Ронал и Тоновари] в последнем фильме».

Роль Пейлака взял на себя Дэвид Тьюлис, наиболее известный ролью Ремуса Люпина в «Гарри Поттере». Актер кратко рассказал, каков его персонаж, отметив, что тот — один из величайших На’ви, которых можно увидеть в фильме.

«То, как он держится, у него великолепная осанка, он совершенно потрясающий в фильме».

Ожидается, что Торговцы ветром могут объединиться с Джейком (Сэм Уортингтон) и морским кланом Меткаина — против главного антагониста фильма клана Пепла, Манкван, во главе с Варанг Уны Чаплин. Манкван закалены трагедией, которая заставила их отойти от духовной сущности Пандоры, Эйвы.

«У них куча нерешенных травм», — говорит Чаплин. «Их постигло стихийное бедствие, и Варанг сказала: «К черту Эйву». Она, по сути, идет к другой силе и пытается ее использовать, чтобы увести свой народ от страданий. Легко впасть в менталитет злодея, но на самом деле она героиня своего народа. Потому что спасла их от страданий, голода и нищеты».

По сравнению с оригинальным фильмом «Аватар» 2009 года, который лишь кратко затронул различные кланы, живущие на Пандоре, «Путь воды» представил мир, полный новых персонажей — некоторые станут ключевыми в будущих фильмах, где история может отойти от семьи Салли. Кэмерон уточняет, что все еще планирует снять четвертый и пятый «Аватары» самостоятельно.

«Нет причин не делать этого. Я здоров, я готов к работе. Однако не исключаю [ухода]. Нужно очень много энергии, чтобы справиться с таким объемом еще в течение 6-7 лет».

Помимо этого в планах 70-летнего режиссера — анимационный сериал-антология по «Аватару», фильмы о Хиросиме, а также экранизация «Дьяволов» Джо Аберкромби.

«Я сказал [руководителям Disney]: смотрите, я хочу сделать анимационный сериал-антологию, который по сути находится в том же мире, но с историями, которых вы не ожидали бы от него», — объясняет режиссер. «Там даже может быть полнометражный анимационный фильм — для стриминга или кинотеатров».

«Аватар: Огонь и пепел» выйдет в украинских кинотеатрах 18 декабря. Ранее Кэмерон намекнул, что фильм станет самым длинным в серии, но без точных цифр. «Путь воды» для сравнения имел хронометраж в 3 часа 12 минут.

Источник: Empire