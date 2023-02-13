Кэмерон VS Кэмерон: «Аватар: Путь воды» и «Титаник» сошлись в «кассовой» борьбе

Творения режиссера Джеймса Кэмерона — второй «Аватар» и «Титаник» соревнуются за третье место в списке самых кассовых фильмов. Продолжение истории о жителях Пандоры должно собрать всего три миллиона, чтобы обогнать оскароносный фильм-катастрофу — однако победу осложняет недавний старт проката 3D-версии «Титаника».

На выходных «Аватар: Путь воды» собрал $25,3 млн, завершив неделю с общей суммой сборов $2,214 млрд. В следующий уик-энд фильм запросто мог бы достичь третьего места в списке самых кассовых фильмов, подвинув «Титаник» — однако лента, которая лидировала в рейтинге в течение 12 лет (уступив первому «Аватару» и «Мстителям: Финал»), похоже, не настроена так быстро сдаваться.

Сейчас 3D-издание «Титаника» снова транслируется в кинотеатрах — событие посвящено 25-летию фильма и Дню всех влюбленных. Лента собрала еще $22,3 млн по всему миру, увеличив общую сумму заработка до $2,217 млрд. Сейчас он лишь на $3 млн опережает «Аватар: Путь воды».

«Этот поединок, независимо от результата, демонстрирует влияние знаменитого режиссера Джеймса Кэмерона на дух времени в демонстрации кинематографической актуальности и доминирования кассовых сборов для многих поколений», — говорит аналитик Comscore Пол Дергарабедян.

Как бы там ни было, сейчас три режиссерских работы Кэмерона находятся в четверке самых кассовых фильмов: первое место у “Аватара” 2009 года ($2,92 млрд); на втором — «Мстители: Финал» от Marvel и Disney ($2,8 млрд); третье пока у «Титаника», а четвертое занимает «Путь воды».

«Супер Майк: Последний танец» дебютировал в Северной Америке с $8,2 млн, но второй «Аватар» и «Титаник» не сильно отставали — с $6,9 млн и $6,4 млн соответственно.

В международном прокате «Аватар: Путь воды» собрал еще более $18 млн — $1,567 млрд в целом. «Титаник» собрал $15,9 млн, повысив международный заработок до $1,551 млрд.

Источник: THR