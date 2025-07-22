Знакомьтесь, Варанг: первый постер «Аватар 3» раскрыл звезду «Игры престолов» как лидера клана Пепла

Появился первый официальный постер «Аватар 3», который раскрывает одного из ключевых персонажей фильма — злодейку и лидера клана Пепла по имени Варанг.

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Фильм, который получил официальное название «Аватар: Огонь и пепел», перенесет семью Джейка и Нейтири на неизведанную территорию, где они встретят новую группу На’ви — клан Пепла и их грозного вождя Варанг.

«Варанг — лидер народа, который пережил невероятные трудности. Она закалилась этим», — рассказывал в интервью Empire режиссер Джеймс Кэмерон. «Она сделает для них все, даже то, что мы считали бы злом. Одна из вещей, которую мы хотели сделать в этом фильме — не просто показывать черное и белое. Мы пытаемся выйти за пределы парадигмы «все люди плохие, все На’ви хорошие»».

Роль Варанг взяла на себя Уна Чаплин — испанская актриса и внучка Чарли Чаплина, наиболее известная по роли Талисы в «Игре престолов» и, к сожалению, поддержкой россиян.

Ожидается, что полноценный трейлер «Аватар: Огонь и пепел» будут транслировать во время показов «Фантастической четверки» в кинотеатрах и через некоторое время выпустят в онлайне. Как бы там ни было, большое количество фанов уже ознакомилась с утечкой видео в качестве, которая раскрыла «сюжет-дежавю» и впечатляющие спецэффекты фильма.

Трейлер возвращает зрителей в пышный мир Пандоры и представляет два новых племени На’ви: Торговцев Ветром, которые путешествуют по небу на устройствах, похожих на воздушные шары, и их заклятых соперников, Людей Огня, что передвигаются на летающих существах. Два клана сталкиваются, и один из На’ви погибает после попадания огненной стрелы.

«Мы не можем так жить, детка, — говорит Джейк Нейтири. «Мы не можем жить с этой ненавистью.

События фильма «Огонь и пепел» начинаются сразу после «Пути воды», в котором Джейк и его семья объединяются с водным племенем Пандоры, известным как Меткайина, чтобы бороться против тиранической Администрации по развитию ресурсов. В новом фильме их противопоставляют Народу Пепла, который отошел от клана На’ви Джейка и их религии поклонения природе. Сэм Уортингтон, Зои Салданья, Сигурни Уивер и Стивен Лэнг снова сыграют своих персонажей в триквеле.

«Аватар: Огонь и пепел» должен выйти в кинотеатрах 19 декабря 2025 года. Четвертый и пятый фильмы франшизы запланированы на 21 декабря 2029 года и 19 декабря 2031 года соответственно. Также Кэмерон подумывает о 6-м и 7-м фильмах, но скорее всего «передаст эстафету» преемнику.

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Первый «Аватар» с учетом повторного проката (но без учета инфляции) занимает первое место в списке самых богатых фильмов, с заработками в $2,8 млрд. «Путь воды», выпущенный в конце 2022 года, обошелся в сумасшедшие $400 млн и в итоге заработал $2,3 млрд. Благодаря этому Джеймс Кэмерон стал единственным режиссером в истории, три проекта которого попали в список 20 самых кассовых лент всех времен.