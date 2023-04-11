Миллиардер Ричард Брэнсон стал новым послом UNITED24

Британский предприниматель, основатель компании Virgin Group и неприбыльного фонда Virgin Unite Ричард Брэнсон присоединился к команде послов фандрейзинговой платформы United24.
Во время встречи с Владимиром Зеленским Ричард Брэнсон отметил, что он восхищается мужеством украинского народа и для него честь – стать послом United24.
«Я с нетерпением жду возможности использовать глобальный охват и сети Virgin Unite, чтобы помочь поддержать работу United24 для народа Украины», — сказал он.
Следует отметить, что Ричард Брэнсон последовательно поддерживает Украину с 2014 года. Он выступает за суверенитет и территориальную цельность нашего государства. В прошлом году, после освобождения Киевской области от российских оккупантов, он приехал в Украину и посетил Гостомель. Там он выразил заинтересованность в возобновлении аэропорта «Антонов» в Гостомеле, который подвергся разрушениям в результате боевых действий и ракетных обстрелов российских захватчиков.
Владимир Зеленский поблагодарил миллиардера за его позицию по поддержке Украины во время войны против российского агрессора.
«Я рад, что вы решили стать послом United24. Очень важно, что к этой платформе подключаются новые известные и влиятельные личности. Одна из главных задач – сохранять внимание мира к войне россии против Украины, которая продолжается уже больше года. Кроме того, есть очень конкретные вопросы, по которым мы можем работать вместе», – подчеркнул Владимир Зеленский.
Президент отметил, что одним из приоритетов сегодня является восстановление нашей страны, ее инфраструктуры, в том числе образовательной. Также он привлек внимание Брэнсона к проблеме массовой незаконной депортации украинских детей в россию и необходимости давления, в частности информационного, на государство-агрессора в этом вопросе.
Напомним, ранее послами United24 стали актер Марк Хэмилл (Люк Скайуокер в «Звездных войнах») и американский астронавт Скотт Келли.