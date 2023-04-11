Миллиардер Ричард Брэнсон стал новым послом UNITED24

Британский предприниматель, основатель компании Virgin Group и неприбыльного фонда Virgin Unite Ричард Брэнсон присоединился к команде послов фандрейзинговой платформы United24.

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Во время встречи с Владимиром Зеленским Ричард Брэнсон отметил, что он восхищается мужеством украинского народа и для него честь – стать послом United24.

«Я с нетерпением жду возможности использовать глобальный охват и сети Virgin Unite, чтобы помочь поддержать работу United24 для народа Украины», — сказал он.

Следует отметить, что Ричард Брэнсон последовательно поддерживает Украину с 2014 года. Он выступает за суверенитет и территориальную цельность нашего государства. В прошлом году, после освобождения Киевской области от российских оккупантов, он приехал в Украину и посетил Гостомель. Там он выразил заинтересованность в возобновлении аэропорта «Антонов» в Гостомеле, который подвергся разрушениям в результате боевых действий и ракетных обстрелов российских захватчиков.

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Владимир Зеленский поблагодарил миллиардера за его позицию по поддержке Украины во время войны против российского агрессора.

«Я рад, что вы решили стать послом United24. Очень важно, что к этой платформе подключаются новые известные и влиятельные личности. Одна из главных задач – сохранять внимание мира к войне россии против Украины, которая продолжается уже больше года. Кроме того, есть очень конкретные вопросы, по которым мы можем работать вместе», – подчеркнул Владимир Зеленский.

Президент отметил, что одним из приоритетов сегодня является восстановление нашей страны, ее инфраструктуры, в том числе образовательной. Также он привлек внимание Брэнсона к проблеме массовой незаконной депортации украинских детей в россию и необходимости давления, в частности информационного, на государство-агрессора в этом вопросе.

Напомним, ранее послами United24 стали актер Марк Хэмилл (Люк Скайуокер в «Звездных войнах») и американский астронавт Скотт Келли.