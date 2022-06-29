В Украину приехал Ричард Брэнсон — британский миллиардер и основатель Virgin Galactic. Он заинтересовался воcтановлением аэропорта «Антонов» в Гостомеле

Основатель космической компании Virgin Galactic Ричард Бренсон, достаточно активно поддерживавший Украину еще до полномасштабного вторжения россии, посетил Гостомель на Киевщине. О визите британского миллиардера сообщил руководитель поселковой администрации Гостомеля Тарас Думенко.

Цель визита в Украину

Как сообщается, в Гостомеле Брэнсон интересовался аэродромом государственного предприятия «Антонов» и возможностями его обновления. Представители «Укроборонпрома» и «Антонова» рассказали бизнесмену о перспективах и существующих проектах реконструкции.

Город Гостомель и аэропорт «Антонова» получили значительные повреждения в результате ракетных обстрелов российских оккупантов в начале войны — 24 февраля во время одной из многочисленных атак аэродрома российские оккупационные войска уничтожили легендарный самолет Ан-225 «Мрия». Специалисты уже работают над восстановлением самолета с привлечением международных партнеров и современных технологий. По предварительным подсчетам, на восстановление «Мрии» потребуется более $3 млрд и около 5 лет.

Неделю назад на Forbes выходило интервью с новым менеджментом «Антонов» — в нем Евгений Гаврилов и.о. гендиректора «Антонова» и Виктор Авдеев и.о. заместителя гендиректора по операционной и административной деятельности «Антонова» рассказали, что, по предварительным подсчетам, для полной реконструкции аэродрома необходимо около $0,5 млрд. Также в интервью менеджеры упоминали о планах привлечь частные инвестиции для строительства небольшого пассажирского терминала, который сможет конкурировать с аэропортом Киев. Этим терминалом будет удобно пользоваться жителям городов-героев Ирпень, Гостомель, Буча и других близлежащих населенных пунктов. Также сообщалось, что «Антонов» ведет переговоры по реализации этих замыслов с иностранными партнерами из стран Европы, США.

Никаких подробностей относительно потенциального партнерства между «Укроборонпромом» или «Антоновым» с компаниями Ричарда Бренсона пока нет. Но не исключено, что Брэнсон может стать одним из инвесторов.

Ричард Брэнсон и его Virgin Galactic

Ричард Брэнсон — один из самых известных бизнесменов в мире. Его корпорация Virgin — это более 400 фирм разного профиля; среди них авиаперевозчик и компания по развитию космического туризма. Ричард Брэнсон является главным конкурентом Джеффа Безоса и его компании Blue Origin в индустрии космического туризма. По состоянию на 16 ноября Forbes и Bloomberg оценивают его размер в 4 и 5,5 миллиарда долларов.

В прошлом году Virgin Galactic Брэнсона на несколько дней опередила Blue Origin Безоса в гонках космического туризма — их полеты прошли с разницей в девять дней. Детальнее об этом — в наших отдельных материалах (1 и 2). В начале года Virgin Galactic возобновила продажи билетов космическим туристам — от $450 тысяч за место на ракетоплане VSS Unity. Переход к коммерческому туристическому полету с регулярными запусками ознаменует миссия Unity-25, запланированная на четвертый квартал 2022 года.