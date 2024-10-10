Минюст США хочет разделить Google — министерство подготовило рекомендации для суда

Министерство юстиции США внесло рекомендации по разделению Google для предотвращения монополии.

Минюст рассматривает возможность обратиться в федеральный суд с просьбой заставить Google продать часть своего бизнеса, чтобы устранить монополию на поиск в Интернете. Также Google могут заставить открыть для конкурентов базовые данные, которые компания использует для работы своей поисковой системы и продуктов искусственного интеллекта.

«Более десяти лет Google контролировала самые популярные каналы распространения, не оставляя конкурентам почти никакого стимула конкурировать за пользователей. Для полного устранения этого вреда нужно не только прекратить контроль Google над распространением сегодня, но и гарантировать, что Google не сможет контролировать распространение завтра», — говорится в заявлении.

Министерство рассматривает возможность требовать структурных изменений, которые бы помешали Google использовать браузер Chrome, операционную систему Android, продукты ИИ или магазин приложений в интересах своего поискового бизнеса. Прокуроры также сосредоточились на соглашениях по предоставлению Google в качестве поставщика поиска по умолчанию. В заявлении указано, что любые предложения по средствам защиты будут направлены на ограничение или запрет таких сделок.

Ли-Энн Малхолланд, вице-президент Google по вопросам регулирования, сказала в ответ на заявление, что Министерство юстиции «уже сигнализирует о запросах, которые выходят далеко за рамки конкретных юридических вопросов» в этом деле.

«Чрезмерное вмешательство правительства в быстро развивающуюся промышленность может иметь негативные непредвиденные последствия для американских инноваций и американских потребителей. Похоже, что правительство придерживается широкомасштабной программы, которая повлияет на многочисленные отрасли и продукты со значительными непредвиденными последствиями для потребителей, бизнеса и американской конкурентоспособности», — сказал Малхолланд.

В августе окружной судья США Амит Мехта постановил, что поисковая система Google незаконно использовала свое доминирование, чтобы подавлять конкуренцию и инновации. Судья обнаружил, что Google обрабатывает более 90% всех поисковых запросов интернета в США. Он очертил график рассмотрения предложенных средств правовой защиты следующей весной и планирует вынести решение до августа 2025 года. Google уже заявил, что планирует обжаловать решение суда.

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Источник: CBS