Суд запретил Google платить за эксклюзивность приложений в Play, размещение ее программ в смартфонах и другие антиконкурентные практики

В понедельник, 7 октября, суд в США выдал постоянный запрет, который заставляет Google

смягчить отношение к альтернативным магазинам приложений Android. Google запрещено употреблять антиконкурентные практики, которые предоставляют преимущество Google Play.

Решение суда ограничивает Google в выплатах или неконкурентном распределении доходов в пользу компаний в обмен на то, что они решат не пользоваться конкурентными платформами. Акции Alphabet после этой новости упали более чем на 2%.

Решение судьи Джеймса Донато из Калифорнии является результатом антимонопольного иска Epic Games против Googleрассмотрение которого началось еще в 2020 году. Производитель Fortnite и владелец популярного магазина игр обвинил Google в антиконкурентных действиях, в частности в выплатах компаниям, занимающимся аппаратным обеспечением и производителям телефонов Android, чтобы они не разрабатывали конкурентные магазины программ или не пользовались сторонними.

В декабре 2023 года суд присяжных по иску Epic Games единогласно признал, что Google незаконно доминирует на рынке программ для Android и платежей в приложениях. Суд определил незаконную связь между Google Play и Google Play Billing, а дистрибьюторское соглашение с разработчиками программ и OEM-производителями назвал антиконкурентными.

Новое решение может привести к перераспределению рынка программ Android в пользу независимых компаний. Новые ограничения в Google Play могут позволить разработчикам получить большие прибыли в обход правил или комиссий Google. Согласно постановлению, начиная с ноября в течение трех лет Google не сможет:

Платить компаниям за запуск приложений исключительно или сначала в Google Play

Платить компаниям, чтобы они не конкурировали с Google Play

Платить компаниям за предварительную установку Google Play на новых устройствах

Требовать от разработчиков использовать Google Play Billing

Запрещать сообщать в программах о более дешевых онлайн-предложениях на их сайтах

Google должен разрешить конкурентные магазины приложений Android в Google Play

Epic Games и Google должны создать комитет из трех человек, который будет рассматривать технические проблемы, связанные с соблюдением требований.

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Конфликт начался из-за внутренних покупок, которые предлагала Epic Games в игре Fortnite. Компания бросила вызов контролю Google и Apple над распространением мобильных приложений. Нарушение ею правил двух монополистов повлекло удаление ее приложений и соответствующие судебные иски.

При рассмотрении Epic Games сосредоточилась на блокировании Google рынка магазинов приложений через соглашения с производителями телефонов и препятствованию возможности пользователей загружать программы Android из сторонних источников.

Генеральный директор Epic Games Тим Суини ранее говорил, что корпоративная культура Google способствовала победе Epic, поскольку представители Google часто документировали бизнес-практики в электронных письмах или сообщениях, которые поступали во время судебного разбирательства.

«Это означает, что у всех разработчиков приложений, магазинов, операторов и производителей есть 3 года, чтобы построить динамичную и конкурентоспособную экосистему Android с такой критической массой, что Google не сможет это остановить», — пишет Суини.

В заметке в блоге Google сообщила, что будет просить суд приостановить изменения и обжалует решение суда.

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Источник: CNBC