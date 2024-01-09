Новости Наука и космос 09.01.2024 в 09:06 comment views icon

Миссия Peregrine, вероятно, не достигнет Луны — из-за «критической» потери топлива

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Катерина Даньшина

Автор новостей

Посадочный модуль, построенный частным космическим стартапом Astrobotic, должен был знаменовать возвращение США на Луну впервые за более чем 50 лет, со времен высадки «‎Аполлона».

Миссия успешно стартовала 8 января на новой ракете United Launch Alliance (ULA) Vulcan Centaur с мыса Канаверал во Флориде. Первоначально Peregrine отделилась от второй ступени ракеты без инцидентов и работала в соответствии со спецификациями, однако затем вместо того, чтобы направить свою солнечную панель на Солнце, модуль начал дрейфовать от цели, отметившись временной потерей связи.

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Первое фото, сделанное Peregrine в космосе

Несмотря на то, что инженерам удалось сориентировать Peregrine на Солнце, в последних обновлениях Astrobotic отчитывалась о «критической» потере топлива и угрозе для высадки миссии на Луне. В зависимости от уровня потерь это может свидетельствовать о переводе модуля на альтернативную орбитальную траекторию вместо попытки приземления или вообще отмены миссии из-за невозможности контролировать ее курс или положение.

Миссия должна была доставить на Луну научное оборудование NASA в рамках инициативы Commercial Lunar Payload Services, позволяющей агентству платить частным компаниям за транспортировку своего оборудования в космос. Astrobotic заплатили $108 миллионов — небольшую часть от $25,8 миллиарда, которые NASA потратило на новаторскую программу миссии «Аполлон» за транспортировку пяти полезных грузов на Луну для обнаружения водяного льда и измерения уровня радиации. Эксперименты с водой, в частности, важны для программы Artemis, которая имеет целью окончательно установить долговременное присутствие человека на Луне.

Среди другого полезного груза Peregrine — украинский флаг и карта Украины, которые передал основатель Spacebit Павел Танасюк, произведения искусства, физический токен Bitcoin, японская капсула времени, содержащая 185 872 сообщения от детей со всего мира, а также кремированный прах людей (в том числе и таких знаменитостей, как создатель сериала «Звездный путь» Джин Родденберри и писатель-фантаст Артур К. Кларк), против чего активно выступала нация Навахо.

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Запуск Vulcan Centaur

Запуск Peregrine стал первым полетом для тяжелой ракеты-носителя Vulcan Centaur, созданной ULA (совместным предприятием Boeing и Lockheed Martin), которая должна заменить более старые конструкции компании Altas V и Delta IV. Новая ракета использует двигатели, изготовленные в США, заменяя российские, приводившие в действие ракету Atlas V.

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