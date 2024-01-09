Миссия Peregrine, вероятно, не достигнет Луны — из-за «критической» потери топлива

Посадочный модуль, построенный частным космическим стартапом Astrobotic, должен был знаменовать возвращение США на Луну впервые за более чем 50 лет, со времен высадки «‎Аполлона».

Миссия успешно стартовала 8 января на новой ракете United Launch Alliance (ULA) Vulcan Centaur с мыса Канаверал во Флориде. Первоначально Peregrine отделилась от второй ступени ракеты без инцидентов и работала в соответствии со спецификациями, однако затем вместо того, чтобы направить свою солнечную панель на Солнце, модуль начал дрейфовать от цели, отметившись временной потерей связи.

Несмотря на то, что инженерам удалось сориентировать Peregrine на Солнце, в последних обновлениях Astrobotic отчитывалась о «критической» потере топлива и угрозе для высадки миссии на Луне. В зависимости от уровня потерь это может свидетельствовать о переводе модуля на альтернативную орбитальную траекторию вместо попытки приземления или вообще отмены миссии из-за невозможности контролировать ее курс или положение.

Миссия должна была доставить на Луну научное оборудование NASA — в рамках инициативы Commercial Lunar Payload Services, позволяющей агентству платить частным компаниям за транспортировку своего оборудования в космос. Astrobotic заплатили $108 миллионов — небольшую часть от $25,8 миллиарда, которые NASA потратило на новаторскую программу миссии «Аполлон» за транспортировку пяти полезных грузов на Луну для обнаружения водяного льда и измерения уровня радиации. Эксперименты с водой, в частности, важны для программы Artemis, которая имеет целью окончательно установить долговременное присутствие человека на Луне.

Среди другого полезного груза Peregrine — украинский флаг и карта Украины, которые передал основатель Spacebit Павел Танасюк, произведения искусства, физический токен Bitcoin, японская капсула времени, содержащая 185 872 сообщения от детей со всего мира, а также кремированный прах людей (в том числе и таких знаменитостей, как создатель сериала «Звездный путь» Джин Родденберри и писатель-фантаст Артур К. Кларк), против чего активно выступала нация Навахо.

Запуск Peregrine стал первым полетом для тяжелой ракеты-носителя Vulcan Centaur, созданной ULA (совместным предприятием Boeing и Lockheed Martin), которая должна заменить более старые конструкции компании Altas V и Delta IV. Новая ракета использует двигатели, изготовленные в США, заменяя российские, приводившие в действие ракету Atlas V.