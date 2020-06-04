На 100 млн грн. На Закарпатье СБУ и таможенники «накрыли» крупную партию техники, включая смартфоны iPhone и Xiaomi

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На Закарпатье сотрудники СБУ совместно с Закарпатской таможней Гостаможслужбы и областной прокуратурой не допустили незаконного ввоза в Украину крупной партии дорогих мобильных устройств, ноутбуков и другой техники. По этому факту прокуратура зарегистрировала уголовное производство, а следователями полиции в рамках данного производства будет проверяться факт вероятного уклонения от уплаты налогов и сборов при попытке незаконного ввоза техники.

По предварительной версии следствия, к противоправной деятельности причастны одна из столичных компаний-импортёров и брокерская компания. Смартфоны и другую технику они планировали ввезти в Украину под видом автозапчастей. 4 июня на пункте пропуска «Ужгород» правоохранители остановили нелегальный груз. Во время осмотра грузовика вместо задекларированных деталей сотрудники СБУ обнаружили партию брендовых смартфонов, ноутбуков и другой оргтехники. В случае успеха сделки государственный бюджет понес бы многомиллионные потери.

В СБУ не уточняют, продукцию каких брендов пытались незаконно ввести в Украину. Судя по опубликованным и отретушированным фотографиям, речь идёт об устройствах Apple и Xiaomi. Стоимость изъятого товара будет устанавливаться в рамках отдельных экспертиз. В случае, если обнаруженная продукция окажется оригинальной, по предварительным подсчётам, её ориентировочная стоимость может составлять около 100 млн грн.

В настоящее время по данному факту продолжаются следственные действия. Устанавливаются все обстоятельства дела, проверяется причастность сотрудников контролирующих органов к противоправным сделкам.

Отметим, сегодня же стало известно, что налоговики обыскали киевский магазин техники iLounge, изъяв продукции на сумму до 1 млн грн.

Источник: СБУ, Прокуратура