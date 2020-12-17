На 173 млн грн: налоговая отчиталась о раскрытии схемы незаконной продажи бытовой техники в Киеве

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Государственная фискальная служба Украины сообщила о разоблачении незаконной схемы по продаже бытовой техники. В рамках специальной операции налоговики вместе правоохранителями провели ряд обысков, в ходе которых были изъяты товарно-материальные ценности общей оценочной стоимостью в 173 млн. гривен.

Как сообщается, за махинациями стоит известная сеть магазинов розничной торговли, которая проводила все операции от имени подконтрольных физических лиц — предпринимателей без соответствующего отражения данных операций в регистрах бухгалтерского и налогового учета Это привело к уклонению от уплаты налогов и сборов в особо крупных размерах.

Увы, больше никаких подробностей ГФС не раскрывает, так что это за «известная сеть магазинов розничной торговли» остается только гадать.

Сейчас судом решается вопрос о наложении ареста на изъятые во время обыска товарно-материальные ценности.