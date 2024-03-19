Новости Софт 19.03.2024 в 13:16 comment views icon

AMD добавила поддержку Zen 5 в компилятор GCC Linux

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Вадим Карпусь

Автор новостей

AMD добавила поддержку своих будущих процессоров на основе микроархитектуры Zen 5 в компилятор GCC. Znver5 теперь является целью в репозитории GCC Git до стабильного выпуска GCC 14.1. Этот шаг гарантирует, что разработчики будут иметь необходимую поддержку компиляторов для процессоров Ryzen и EPYC на базе Zen 5 перед их выходом позже в этом году.

В феврале AMD объявила о добавлении цели Zen 5 в компилятор GCC, представив новые инструкции, такие как AVXVNNI, MOVDIRI, MOVDIR64B, AVX512VP2INTERSECT и PREFETCHI. Эти усовершенствования базируются на возможностях предыдущих процессоров на базе Zen 4, предлагая улучшенную производительность и эффективность будущих процессоров AMD для клиентских компьютеров и компьютеров центров обработки данных.

Включение поддержки Zen 5 в компилятор GCC перед выпуском какого-либо продукта является естественным шагом AMD, поскольку компания хочет, чтобы разработчики программного обеспечения готовились к появлению ее устройств следующего поколения. Добавление цели znver5 в GCC позволяет разработчикам ПО оптимизировать, точно настроить и полностью использовать возможности новых процессоров в своих программах. В результате программное обеспечение сможет полностью использовать потенциал систем на базе Zen 5 с первого дня.

Сейчас для поддержки Zen 5 в GCC используется таблица Zen 4, но ожидается, что AMD предоставит дополнительные оптимизации и улучшения в будущих исправлениях. Это еще больше улучшит способность компилятора использовать все преимущества возможностей Zen 5.

Ожидается, что AMD выпустит свои процессоры Ryzen и EPYC на базе архитектуры Zen 5 позже в этом году. Некоторые из этих чипов будут изготовлены по 3-нм техпроцессу TSMC, тогда как другие будут полагаться на 4-нм технологию производства. Предполагается, что процессоры на базе Zen 5 заметно повысят производительность как в однопоточных, так и в многопоточных нагрузках.

Источник: tomshardware

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