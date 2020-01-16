На Android-устройствах больше не будут выводиться надоедливые уведомления об обновлениях приложений





Пользователи смартфонов часто сталкиваются с проблемой большого количества уведомлений. Во многих случаях такие уведомления не несут большого количества полезной информации, тем не менее, отвлекают на себя внимание, а всё взаимодействие с ними сводится к простому удалению. В Google решили заняться этой проблемой и сократить количество бесполезных уведомлений, донимающих пользователя.

Согласно сообщениям ряда источников, на смартфонах пользователей перестало отображаться уведомление Play Store, которое обычно появляется после обновления приложения. Впервые пользователи стали замечать отсутствие таких уведомлений ещё в начале ноября прошлого года. Затем последовал период неразберихи, когда соответствующие уведомления то выводились, то снова не показывались, после чего опять снова появлялись – и так по кругу. Это приводило к мысли, что имеет место какая-то ошибка. Тем не менее, представитель Google подтвердил, что практически отсутствующие уведомления об обновлениях приложений являются задуманной функцией.

Фактически, отключение уведомлений об обновлениях всегда было опцией в настройках уведомлений, но теперь Google принимает меры, чтобы сделать отсутствие уведомлений настройкой по умолчанию. Предположительно, это делается потому, что пользователи считают такие уведомления об обновлениях приложений спамом и просто удаляют их, даже не читая.

Источник: Engagdet