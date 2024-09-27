На Apple TV+ вышел комедийный боевик «Одинокие волки» с дуэтом «фиксеров» — Брэдом Питтом и Джорджем Клуни

Фильм «Одинокие волки» снова объединил на экране дуэт Питта-Клуни и на этот раз актеры предстают в роли фиксеров-конкурентов, которые получили одно дело на двоих.

«На одну взрывную ночь они забудут о мелких обидах и уязвленном эго, чтобы выполнить свою работу», — говорится в синопсисе.

Последний раз актеры работали вместе в полнометражном фильме Джоэла и Итана Коэнов «После прочтения сжечь» в 2008 году, а до этого играли в «Трилогии Оушена» Стивена Содерберга. Питт и Клуни также привлечены в качестве исполнительных продюсеров, а режиссером и сценаристом выступил Джон Уоттс («Человек-паук: Нет пути домой»).

Среди актерского состава также появляются Эми Райан («Офис»), которая предстает в роли высокопоставленной чиновницы из Нью-Йорка (она и вызывает фиксеров), а также Остин Абрамс («Ходячие мертвецы») и Пурна Джаганнатан («Однажды ночью»).

Изначально «Одинокие волки» планировался к релизу в кинотеатрах на 19 сентября, однако в итоге Apple отменила эти планы и выпустила фильм только на своей стриминговой платформе — он доступен для просмотра с сегодняшнего дня (с украинскими субтитрами)

Курс Full-stack developer від Mate academy. Full Stack JavaScript розробник — це суперніндзя, який може з нуля створити сайт. Навчайтесь та отримуйте гарантоване працевлаштування. Отримати знижку на курс

Трейлер (на украинском)

Трейлер (оригинал)