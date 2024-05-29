Джордж Клуни и Брэд Питт снова появятся вместе на большом экране — в комедийном боевике Apple / Sony «Волки».

Клуни предстает в роли профессионального агента, которого наняли, чтобы скрыть громкое преступление, однако внезапно на помощь ему приходит другой чистильщик в исполнении Питта. Двум «одиноким волкам» приходится работать вместе, но ситуация выходит из-под контроля.

Срежиссировал фильм и написал сценарий Джон Уоттс («Человек-паук: Нет пути домой»), а среди актерского состава также появятся Эми Райан, Остин Абрамс и Пурна Джаганнатан.

Клуни и Питт также выступают в качестве продюсеров. Последний раз актеры работали вместе в полнометражном фильме Джоэла и Итана Коэнов «После прочтения сжечь» в 2008 году, а до этого играли в «Трилогии Оушена» Стивена Содерберга.

Фильм «Волки» стартует в прокате 20 сентября.

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