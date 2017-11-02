На фоне отставания от графика производства Model 3 компания Tesla зафиксировала крупнейший в истории квартальный убыток

Для наиболее известного в мире производителя электромобилей Tesla минувший квартал выдался очень непростым.

Компания Илона Маска зафиксировала крупнейший в своей истории убыток — $671 млн, что вдвое больше, чем в прошлом квартале, когда был установлен предыдущий антирекорд ($336 млн). Справедливости ради, доход вырос на 30% в годовом выражении – до $2,98 млрд. Кроме того, Tesla вынуждена сдвинуть планы наращивания темпов производства последней Model 3, число предварительных заказов на которую давно превысило 400 000. Теперь производитель планирует выйти на объем в 5 000 автомобилей в неделю не к декабрю, а в начале 2018 года. Об этом во время конференц-звонка с инвесторами сообщил основатель и глава компании Илон Маск.

По словам Tesla, каждую неделю компания делает огромные успехи в достижении конечной цели – полного устранения «узких мест» в процессе производства, но характер этих проблем не позволяет делать какие-либо точные прогнозы по срокам их полного устранения. К тому же есть высокая вероятность появления новых проблем. Судя по всему, это и есть тот самый «производственный ад», о котором предупреждал Илон Маск.

Одновременно Tesla заявила, что сократит производство электромобилей Model S и Model X примерно на 10% для каждой модели в четвертом квартале, чтобы перераспределить ресурсы в пользу новой Model 3. Ранее Tesla также говорила, что в какой-то момент в 2018 году планирует нарастить производство до 10 тыс. автомобилей в неделю. Эти планы больше не в силе. Во времена, когда завод Tesla во Фримонте назывался NUMMI и принадлежал старым владельцам (General Motors и Toyota) средние объемы выпуска составляли менее 8300 автомобилей в неделю. Tesla же по итогам третьего квартала выпустила 25 336 электромобилей, из которых только 260 моделей Model 3 вместо планируемых 1600 штук.

Автопроизводитель признал наличие сложностей с автоматизацией производства, о которых ранее сообщала The Wall Street Journal.

Маск рассказал, что отставание от графика обусловлено проблемами с производством батарейных блоков на Гигафабрике, которое ведется одновременно на четырех производственных зонах. К настоящему времени решили проблемы по программной части, но еще предстоит наладить электромеханическую часть.

Маск также прокомментировал недавние сообщения СМИ о «массовых» сокращениях в Tesla, заявив, что их авторам должно быть «стыдно» за непрофессиональную работу. По его словам, из Tesla уволили 700 сотрудников, из которых только 300 работников потеряли работу по производственным причинам. При этом всего в компании трудятся 33 тыс. человек. То есть, эти сокращения точно не могут говорить о каких-либо серьезных проблемах на производстве.

Tesla также заявила, что анонс грузовика Tesla Semi переносить больше не будут, мероприятие пройдет 16 ноября.

После оглашения финансовых результатов квартала акции Tesla на бирже NASDAQ на закрытии торгов подешевели на 3,15% – до $321,08. После закрытия основной сессии они потеряли еще 4,5% стоимости, опустившись до $306,64.

Источник: The Verge и Tesla