Минцифры: На платформе «Дія. Цифрова освіта» запустили образовательный сериал «Оплата коммуналки онлайн. Оставайся дома»

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Министерство цифровой трансформации Украины совместно с сервисом онлайн-платежей и переводов Portmone представили образовательный сериал «Оплата коммуналки онлайн. Оставайся дома». Участие в сериале принял заслуженный мастер спорта Украины Василий Вирастюк, проект уже доступен на платформе «Дія. Цифрова освіта».

Цель данного образовательного сериала — научить граждан, особенно людей преклонного возраста, различным способам оплаты коммунальных платежей, не выходя из дома. Оплата коммунальных платежей онлайн — это единственный безопасный для здоровья вариант оплаты во время карантина.

Образовательный сериал состоит из 7 серий. Темы серий охватывают оплату коммунальных платежей на сайтах коммунальных предприятий, с помощью платежного сервиса на сайтах банков, в мобильных приложениях банков.

«Пора от длинных очередей перейти к оплате коммуналки в несколько кликов с собственного смартфона или компьютера. Современные технологии упрощают жизнь, минимизируют рутину. Но есть задачи, которые зависят от нашей воли, — научиться применять технологии. Мы решили, что не будет более правильного момента запустить образовательный сериал об оплате коммуналки онлайн, чем во времена карантина. Речь идет не только об удобстве, а в первую очередь о безопасности», — подчеркнула заместитель Министра цифровой трансформации по вопросам евроинтеграции Валерия Ионан.

Отметим, что национальная образовательная платформа цифровой грамотности «Дія. Цифрова освіта» заработала в Украине 21 января 2020 года. Проект призван повысить уровень цифровой грамотности украинцев, в его рамках уже доступно несколько онлайн-курсов, включая «Базовые цифровые навыки», «Безопасность детей в интернете», «Смартфон для родителей», «Цифровые навыки для учителей» и т.д.

Ранее Центр коммунального сервиса напомнил, что передать показатели счетчиков в период карантина можно дистанционно, при необходимости таким же образом можно получить консультацию специалиста, используя Skype.

Источник: Минцифры