На сайті «Гіда з державних послуг» вже можна отримати довідкову інформацію про понад 1650 держпослуг (топ-10 найбільш популярних)





Міністерство цифрової трансформації України похвалилася черговим досягненням — на сайті «Гіда з державних послуг» нині можна отримати інформацію про понад 1650 держпослуг.

Мінцифра запустила новий інформаційний сайт під назвою «Гід з державних послуг» наприкінці літа 2020-го. Це урядовий сайт (свого роду електронний довідник) про всі наявні державні послуги, які надаються органами виконавчої влади та місцевого самоврядування. На сайті зібрана повна і правдива інформація про держпослуги — можна дізнатися, де отримати ту чи іншу послугу, скільки це коштує, які документи необхідні й т.д. На сайті також є вбудований пошук, що полегшує завдання отримання потрібно інформації, а сам Гід доступний у двох форматах відкритих даних: Excel і Json.

Мінцифра продовжує працювати над наповненням і вдосконаленням цього сервісу. На момент запуску сайт Гіда містив дані про 1000 держпослуг. За сім місяців внутрішня команда Diia Company додала інформацію ще про 650+ держпослуг.

Одночасно Мінцифра назвала 10 держпослуг, які українці шукали на порталі Гіда найчастіше у 2021 році.

10 держпослуг, які українці найчастіше шукають на порталі Гіда у 2021 році: