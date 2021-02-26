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На сайті «Гіда з державних послуг» вже можна отримати довідкову інформацію про понад 1650 держпослуг (топ-10 найбільш популярних)

На сайті «Гіда з державних послуг» вже можна отримати довідкову інформацію про понад 1650 держпослуг (топ-10 найбільш популярних)

На сайті «Гіда з державних послуг» вже можна отримати довідкову інформацію про понад 1650 держпослуг (топ-10 найбільш популярних)


Міністерство цифрової трансформації України похвалилася черговим досягненням — на сайті «Гіда з державних послуг» нині можна отримати інформацію про понад 1650 держпослуг.

Мінцифра запустила новий інформаційний сайт під назвою «Гід з державних послуг» наприкінці літа 2020-го. Це урядовий сайт (свого роду електронний довідник) про всі наявні державні послуги, які надаються органами виконавчої влади та місцевого самоврядування. На сайті зібрана повна і правдива інформація про держпослуги — можна дізнатися, де отримати ту чи іншу послугу, скільки це коштує, які документи необхідні й т.д. На сайті також є вбудований пошук, що полегшує завдання отримання потрібно інформації, а сам Гід доступний у двох форматах відкритих даних: Excel і Json.

Мінцифра продовжує працювати над наповненням і вдосконаленням цього сервісу. На момент запуску сайт Гіда містив дані про 1000 держпослуг. За сім місяців внутрішня команда Diia Company додала інформацію ще про 650+ держпослуг.

Одночасно Мінцифра назвала 10 держпослуг, які українці шукали на порталі Гіда найчастіше у 2021 році.

10 держпослуг, які українці найчастіше шукають на порталі Гіда у 2021 році:

  1. Грошова компенсація «пакунок малюка»
  2. Натуральна допомога «пакунок малюка»
  3. єМалятко
  4. Реєстрація місця проживання
  5. Посвідчення багатодітної сім’ї
  6. Допомога малозабезпеченим
  7. Встановлення статусу безробітного
  8. Допомога по безробіттю
  9. Субсидія
  10. Довідка про відсутність судимості
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