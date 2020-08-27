Минцифры запустило онлайн-гайд по государственным услугам

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27 августа Министерства цифровой трансформации (Минцифры) объявило о запуске «Гіда з державних послуг» — это тот самый правительственный сайт обо всех имеющихся государственных услугах, предоставляемых органами исполнительной власти и местного самоуправления. На самом деле этот гайд, который является своего рода электронным справочником государственных услуг, заработал в тестовом режиме еще в июне, а сейчас состоялся его полноценный запуск.

Новый информационный ресурс, доступный всем желающим по адресу https://registry.diia.gov.ua/, является частью сайта электронного правительства «Дія», где в будущем планируется объединить все имеющиеся правительственные сервисы и инструменты. На нем представлена полная и достоверная информация о 1000 услуг — можно узнать, где получить ту или иную услугу, сколько это стоит, какие документы необходимы и т.д. К слову, есть и встроенный поиск, что облегчает задачу получения нужно информации. Гид доступен в двух форматах открытых данных: Excel и Json.

Информацию об услугах структурирована по 17 категориям в зависимости от сферы деятельности. Среди самых популярных категорий — социальная защита, гражданство и миграция, деятельность бизнеса и общественных формирований, сфера интеллектуальной деятельности, финансы и налоги.

«Гайд является официальным источником данных о государственных услугах в Украине. Если орган исполнительной власти или местного самоуправления при оказании определенной услуги потребует справку, которая не упоминается [в перечне обязательных документов] в Гайде, то ссылка на него является аргументом для граждан не предоставлять соответствующие документы». из заявления Минцифры.

Команда Diia Company Минцифры продолжает работать над наполнением и совершенствованием этого сервиса. Одновременно разработчики напоминают о доступности формы обратной связи, с помощью которой можно рассказать о недостающей услуге.

Проект реестра реализован благодаря поддержке USAID / UK aid «Прозрачность и подотчетность в государственном управлении и услугах / TAPAS» при содействии SURGe, финансируемого правительством Канады.

Источник: Минцифры