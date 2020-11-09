В Киеве запустили первую в столице и самую большую в Украине промышленную солнечную электростанцию на крыше многоэтажки [видео]





Компания ДТЭК «Киевские электросети» подключила к сети солнечную крышную электростанцию (СЭС) на Воскресенке, которую почти два года строила компания «Аврора Терм». Это первая в Украине промышленная солнечная электростанция, которая построена на крыше многоквартирного жилого дома. Ее мощность составляет 330 кВт, она состоит из 1200 солнечных панелей и занимает площадь более 4 тысяч квадратных метров.

Новая СЭС расположена на проспекте Романа Шухевича, 30 в Днепровском районе столицы. При солнечной погоде за один час работы такая станция способна полностью зарядить батареи 8 электромобилей. Инвестором проекта стала украинская компания «Аврора Терм», которая инвестировала в строительство более $330 тыс.

«ДТЭК обеспечивает существенный вклад в трансформацию энергетики. Об этом свидетельствует количество подключенных компаниями группы промышленных солнечных электростанций. Только в 2019 году 5 операторов системы распределения «ДТЭК Сети» подключили 55 таких СЭС общей мощностью 532 мегаватта. С начала 2020 года эта цифра, включая крышную станцию на Троещине, составляет соответственно 49 СЭС и 340 мегаватт. В планах до конца года подключить еще 26 СЭС мощностью 226 мегаватт» — отметил Иван Гелюх, генеральный директор ДТЭК Сети.

СЭС на крыше жилого многоквартирного дома — это воплощение на практике новой парадигмы современной энергетики. Сегодня жилые дома постепенно превращаются из потребителей электроэнергии в ее производителей и продавцов. Подключая к сети подобные станции, операторы системы распределения фактически укрепляют энергетическую и экологическую безопасность страны. Создание генерирующих «зеленых» мощностей в непосредственной близости от жилья или на нем — это также составляющая европейской стратегии развития энергетической системы. Именно благодаря таким шагам ЕС будет перестраивать собственную энергетику с целью минимизации негативного влияния на окружающую среду и повышения ее безопасности.

От идеи сооружения СЭС на крыше многоэтажки до воплощения замысла в жизнь прошло менее двух лет. С заявкой в ДТЭК Киевские электросети о желании подключить солнечную электростанцию компания «Аврора Терм» обратилась осенью 2018 года. В результате был заключен договор и предоставлены технические условия на присоединение. Непосредственное подключение готовой станции к сети происходило в течение мая-июля 2020 года.

«В ближайшее время планируем увеличить общую мощность наших крышных СЭС в Киеве до 2 мегаватт. Следующую станцию откроем на столичной Русановке. На этапе переговоров о сотрудничестве 4 дома в Деснянском районе и 1 на Оболони. Есть планы на сооружение крышных СЭС и в других регионах Украины» — отметил Юрий Ивко, директор и основатель «Аврора Терм».

Кроме экологически чистой электроэнергии, строительство солнечной электростанции на крыше многоэтажки дало жителям дома на проспекте Романа Шухевича, 30 дополнительные выгоды. Инвестор заключил с ними договор на аренду крыши и теперь ежемесячно платит более 4 тыс. гривен, которые могут расходоваться на содержание и ремонт здания. Также в процессе сооружения СЭС Аврора Терм отремонтировала кровлю многоэтажки и взяла на себя обязательство содержать ее в надлежащем состоянии. Кроме того, станция оборудована современной охранной системой, которая будет оберегать, в том числе оборудование лифтового хозяйства дома, от вандалов и охотников за цветными металлами.

В будущем авторы идеи крышных СЭС в Киеве хотят, чтобы владельцы многоэтажных домов становились полноценными соинвесторами таких электростанций. По замыслу, они могли бы не только предоставлять крышу, получая арендные платежи, но и становиться совладельцами станций и получать пассивный доход от производимых киловатт/часов электроэнергии.

Источник: «ДТЭК Сети»