На Закарпатье достраивают крупнейшую солнечную электростанцию в Западной Украине, в начале 2018 года «СЭ-3» выйдет на мощность 25 МВт

Группа энергетических компаний «RENER» завершает строительство крупнейшей в в Западной Украине солнечной электростанции «СЭ-3», расположенной между городами Ужгород и Чоп, в селе Тыйглаш Ужгородского района Закарпатской области Украины. Ранее компания построила и запустила в эксплуатацию в том же районе солнечную станцию «СЭ-1» в селе Ратовцы и «СЭ-2» в селе Ирлява.

Солнечная станция «СЭ-3» размещается на площади в 35 га и, благодаря мощности в 21,5 МВт, производит более 25 млн кВтч электроэнергии в год. На данный момент завершена восьмая очередь строительства объекта, в рамках которой установлено более 67 тыс. солнечных панелей, которые обеспечивают мощность в 21,14 МВт.

По завершению последней десятой очереди на «СЭ-3» будет установлено 79 тыс. солнечных панелей суммарной мощностью 25 МВт, строительство планируют полностью завершить в начале следующего года.

Напомним, что ранее самой крупной солнечной станцией Закарпатья была «СЭ-2» в селе Ирлява, построенная той же группой компаний «RENER». На данный момент на Ирлявской СЭС установлено 41562 солнечных панелей, а ее общая установленная мощность составляет почти 10 МВт.

Источник: RENER