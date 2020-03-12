Нацбанк рассказал, как будет дезинфицировать гривну во время карантина по коронавирусу, а заодно порекомендовал украинцам максимально использовать безналичные расчеты





На всей территории Украины, как известно, введены ограничительные меры в связи с пандемией нового коронавируса в мире. Основные пути передачи: по воздуху при кашле или чихании или при тесном контакте с больным. Но коронавирус также может некоторое время жить вне организма человека на различных поверхностях и общеизвестно, что деньги собирают немало бактерий и вирусов. Национальный банк Украины (НБУ) со своей стороны рассказал об изменениях в обслуживании наличного оборота в связи с карантинными мерами.

В НБУ отмечают, что имеющийся сейчас высокий уровень автоматизации обработки банкнот гривны будет эффективно сдерживать распространение вируса. Кроме того, гривневые банкноты, которые будут поступать к НБУ от коммерческих банков, будут оставаться в отдельном хранилище минимум 14 дней перед перевыпуском в обращение. Этот срок значительно превышает период выживания коронавируса на поверхностях (от нескольких часов до нескольких суток, согласно имеющимся данным). Наконец, после 14-дневного хранения будет проводиться дополнительная обработка банкнот с помощью специализированных высокоскоростных машин. Банкноты, пригодные для возвращения в оборот, упаковываться в пачки и термоусадочную пленку. На этом этапе пачки банкнот в термоусадочной печи подвергаются температурному шоку (160 градусов по Цельсию), что снижает риск передачи вируса к минимуму.

Одновременно НБУ рекомендует украинцам во время карантина не только соблюдать рекомендации ВОЗ и МОЗ (после того как деньги побывали в руках, нужно хорошо вымыть руки с мылом, особенно если вы собираетесь поесть, и ни в коем случае не касаться лица (глаз, носа, рта)), но и советует:

использовать безналичные расчеты, бесконтактные и мобильные платежи, расчеты с помощью Apple Pay, Google Pay, смартфонов и умных часов, платежных карт с чипом NFC;

периодически дезинфицировать платежные карточки, мобильные устройства, шариковые и чернильные ручки, с помощью которых могут проставляться подписи в квитанциях, платежных документах;

заказывать и оплачивать продукты и товары онлайн;

не посещать банковские отделения и выбрать дистанционное обслуживание;

оплачивать коммунальные услуги с помощью онлайн-сервисов банков или платежных операторов;

в транспорте пользоваться безналичной оплатой с помощью платежной или транспортной карты.

Источник: НБУ